به گزارش خبرگزاری مهر، برگزار کنندگان همایش "کانت و علوم دقیقه" در نظر دارند با گرد هم آوردن اساتید و صاحبنظران در حوزه فلسفه کانت به بحث و بررسی موضوعات گوناگون در رابطه با فلسفه منطق و ریاضیات و نیز فلسفه فیزیک این فیلسوف آلمانی بپردازند.

تأثیر فیلسوفان پیش از کانت مانند دکارت، لایبنیتس و نیوتن بر نظریات وی درباره منطق، ریاضی و فیزیک، آرا و اندیشه‌های کانت در این حوزه‌ها و نقش فلسفه کانت در فهم بهتر تحولات اخیر در زمینه منطق، ریاضیات و فیزیک از دیگر مباحثی هستند که در این همایش طرح می شوند.

سخنرانان اصلی این همایش که در دانشگاه نتردام آمریکا برگزار می‌شود، لیزا شابل، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه ایالتی اوهایو و اریک واتکینز، استاد فلسفه دانشگاه کالیفرنیا در سن دیگو معرفی شده اند.