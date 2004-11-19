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۲۹ آبان ۱۳۸۳، ۱۶:۵۳

در بزرگترين طرح كمك نظامي به اسلام آباد پس از سرنگوني طالبان؛

آمريكا از كمك 3/1 ميلياردي خود به پاكستان خبر داد

آمريكا اطلاع داد كه ممكن است كنگره يك كمك نظامي به ميزان 3/1 ميليون دلار را به پاكستان به تصويب برساند .

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، مقامات دفاعي درآمريكا گفتند اين كمك شامل هشت هواپيماي اوريون P-3C براي تقويت نظارت برسواحل و مرزهاي  آن كشوربراي جلوگيري از تحركات تروريستها و قاچاق مواد مخدر مي باشد.

اين كمك نظامي علاوه بر هواپيماهاي تجسسي و مراقبت همچنين شامل 2 هزار موشك هدايت شونده ضد زرهي  TOW-2A و شش Phalanx نزديك به سيستمهاي موشكي براي كشتيهاي جنگي پاكستان مي باشد.

آژانس امنيت و همكاري دفاعي در اين گزارش كه در 16 نوامبر به كنگره ارسال گرديد، اعلام مي كند كه برنامه ريزي فروش اين تجهيزات اصول موازنه نظامي را در منطقه برهم نخواهد زد و تحت تاثير قرار نخواهد داد.

همچنين اين برنامه بزرگترين كمك نظامي آمريكا به پاكستان اززمانيكه تحريمها عليه پاكستان در اواخر سال 2001 به عنوان پاداش به حمايت پاكستان از جنگ آمريكا عليه نيروهاي طالبان و القائده در افغانستان برداشته شد، مي باشد.

 

 

کد مطلب 131353

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