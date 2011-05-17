13 هزار انشعاب آب در استان قزوین واگذار شد

باقر باجلان در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین با تشریح عملکرد سال گذشته این شرکت گفت: در سال 89 در سطح استان قزوین تعداد 12 هزار و 819 فقره انشعاب آب(معادل آحاد) واگذار شد که تعداد شش هزار و 6074 فقره فروش انشعاب آب مربوط به شهرستان قزوین شامل شهرهای قزوین،اقبالیه، محمودآباد، معلم کلایه، کوهین، رازمیان و سیردان بوده است.

وی افزود: در شهرستان الوند هم در سال گذشته تعداد دو هزار و 108 فقره فروش انشعاب داشتیم که شامل شهرهای الوند،محمدیه، بیدستان، نصرت آباد و خاکعلی است.

باجلان با اشاره به فروش یک هزار و 614 فقره انشعاب آب شهرستان آبیک اضافه کرد: این واگذاریها شامل شهرهای تاکستان، ضیاءآباد، اسفرورین، خرمدشت و نرجه به تعداد دو هزار و 27 فقره انشعاب و در شهرستان بوئین زهرا شامل شهرهای بوئین زهرا، شال، دانسفهان، آوج، آبگرم، ارداق و سگزآباد هم به تعداد 996 فقره انشعاب آب است.

این مسئول در خصوص واگذاری انشعاب فاضلاب در سطح استان هم گفت: در سال گذشته تعداد 38 هزار و 492 فقره انشعاب فاضلاب در سطح شهرهای استان قزوین واگذار شد که بیشترین واگذاری مربوط به شهر قزوین با هشت هزار انشعاب و کمترین آن مربوط به شهر محمودآباد نمونه با 300 فقره انشعاب بوده است.

وی افزود: تعدا فروش انشعاب فاضلاب سال گذشته در شهرهای الوند 509 فقره، آبیک پنج هزار فقره، تاکستان چهار هزار فقره و بوئین زهرا نیز یک هزار فقره بوده است.

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آبفای استان قزوین با اشاره به تعویض تعداد 45 هزار و 527 فقره کنتور خراب و کنتور با عمر بالای 10 سال شهرهای استان در سال 89 تصریح کرد: تعداد 23 هزار و 76 کنتور خراب و با عمر بالای 10 سال در سطح شهرستان قزوین با 6 شهر تابعه، تعداد 11 هزارو 95 فقره در شهرستان الوند با چهار شهر تابعه، تعداد سه هزار و 300 فقره در شهرستان آبیک با یک شهر تابعه، تعداد پنج هزار و 257 فقره در شهرستان تاکستان با چهار شهر تابعه و تعداد دو هزار و 544 فقره کنتور خراب و کنتور با عمر بالای 10 سال در شهرستان بوئین زهرا با شش شهر تابعه با همکاری معاونت بهره برداری تعویض شده است.

باجلان همچنین در خصوص پیگیری شناسایی انشعاب غیرمجاز با همکاری معاونت بهره برداری گفت: در مجموع در سال گذشته در شهرهای استان تعداد یک هزار و 730 فقره انشعاب غیرمجاز به مجاز تبدیل شده که از این تعداد 375 فقره مربوط به شهرستان قزوین، 395 فقره شهرستان البرز، 150 فقره شهرستان بوئین زهرا، 660 فقره شهرستان تاکستان و 150 فقره مربوط به شهرستان آبیک بوده است.