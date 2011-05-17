تلاش مجلس همگامی با دولت در پروِژه های پارس جنوبی است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کاتوزیان سه شنبه شب در جریان بازدید از طرح های جدید پارس جنوبی افزود: مجلس تلاش دارد ضمن کمکهای بودجه ای و همگامی و مشارکت با صنعت نفت و دولت، روند تأمین مالی پروژه های گازی پارس جنوبی را تسهیل کند .

وی افزود: کمیسیون انرژی مجلس با برگزاری دو جلسه در هفته با موضوع ارزیابی روند اجرا و موانع پیش روی توسعه صنعت نفت با اولویت طرح های پارس جنوبی، تلاشهای ویژه ای برای حمایت از تحقق اهداف کشور در پارس جنوبی دارد .

کاتوزیان با ابراز امیدواری نسبت به اجرای تعهدات تکلیفی برنامه پنجم توسط دولت گفت: اگر توسعه پارس جنوبی شتاب لازم را نداشته باشد، جبران عقب ماندگیها دشوار خواهد بود.