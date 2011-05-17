تلاش مجلس همگامی با دولت در پروِژه های پارس جنوبی است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کاتوزیان سه شنبه شب در جریان بازدید از طرح های جدید پارس جنوبی افزود: مجلس تلاش دارد ضمن کمکهای بودجه ای و همگامی و مشارکت با صنعت نفت و دولت، روند تأمین مالی پروژه های گازی پارس جنوبی را تسهیل کند.
وی افزود: کمیسیون انرژی مجلس با برگزاری دو جلسه در هفته با موضوع ارزیابی روند اجرا و موانع پیش روی توسعه صنعت نفت با اولویت طرح های پارس جنوبی، تلاشهای ویژه ای برای حمایت از تحقق اهداف کشور در پارس جنوبی دارد.
کاتوزیان با ابراز امیدواری نسبت به اجرای تعهدات تکلیفی برنامه پنجم توسط دولت گفت: اگر توسعه پارس جنوبی شتاب لازم را نداشته باشد، جبران عقب ماندگیها دشوار خواهد بود.
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