به گزارش خبرنگار مهر، تیم منتخب تکواندو نیروهای مسلح ایران که در سال 2010 موفق نشد در رقابتهای جهانی ارتش‌ها در کانادا شرکت کند، با ترکیبی کامل در اولین دوره المپیک نظامی‌های جهان در برزیل به میدان خواهد رفت.

اردوی آماده سازی این تیم 20 اردیبهشت ماه آغاز شد و تاکنون دو مرحله از رقابتهای انتخابی برگزار و 20 تکواندوکار در اردو حضور دارند. طبق برنامه کادر فنی، قرار است آخرین مرحله رقابتهای انتخابی برای تعیین ترکیب اصلی روز 12 خردادماه برگزار شود.

از میان اعضای تیم ملی که در مسابقات جهانی شرکت کردند، رضا نادریان در وزن سوم، فرزاد عبدالهی در وزن ششم و کوروش رجلی در وزن هشتم مد نظر کادر فنی تیم نیروهای مسلح قرار دارند که پس از هماهنگی با رضا مهماندوست سرمربی تیم ملی این نفرات باید برای حضور در ترکیب اصلی روز 12 خردادماه در مسابقات انتخابی شرکت کنند.

پس از پایان رقابتهای انتخابی و معرفی نفرات اصلی، اردوی این تیم در شهرستان رشت برگزار خواهد شد. قرار بود قبل از اعزام به برزیل تیم منتخب نیروهای مسلح به یک تورنمنت بین المللی اعزام شود که به دلیل درپیش بودن رقابتهای انتخابی المپیک لندن، تا سه ماه آینده هیچ تورنمنت معتبری در جهان برگزار نمی شود.

المپیک ارتش‌های جهان تیرماه سالجاری در برزیل برگزار می شود.