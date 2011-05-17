اصلاح سیستم آموزشی در کاهش مشکلات علمی موثر است

جواد اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، وجود نماینده برای هر یک از دروس متوسط نظری را ضروری دانست و افزود: وجود محلی به نام گروه آموزشی در هر منطقه و استانی باعث می شود که معلمان و دانش آموزان برای حل مشکلات خود به آنجا مراجعه کنند.

وی ادامه داد: این گروه آموزشی مناطق توسط گروه آموزشی در مرکز هر استانی مستقر است ساماندهی و راهبری می شود برای این که گروه های آموزشی در سطح کشور انسجام وداشته و سامان دهی شوند و برنامه ها مشخص شود و برای هر یک ار دروس درسی دبیر خانه راهبری در استان مستقر است و 5 سال است که دبیرخانه فلسفه و منطق در استا ن زنجان مستقر است.

اکبری وظیفه دبیر خانه راهبری سر و سامان دهی به برنامه های آموزشی و هدایت و و ظایف عملکرد گروه های آموزشی هر درس در استان مطلوب است دبیر خانه راهبری فلسفه و منطق کشور هم برنامه هایی را تدوین می کند وظیفه ای راهبردی این است که چه برنامه هایی ضرورت دارد در کشور اجرا شود و به کیفیت بخشی آموزش دروس فلسفه و منطق کمک کنند .

مسئول علمی دبیر خانه راهبری فلسفه و منطق وزارت آموزش وپرورش ادامه داد: بررسی می کنیم که چه نقاطی داریم نقاط ضعف و قوت راپیدا می کنیم دو سال اخیر کتاب فلسفه و منطق تغییر پیدا کرده و مشکلات عدیده الغات علمی ، نگارشی و محتوا و تایپی و بی نظمی را داشت که که همایش را تحت تاثیر این همایش قرار داده و باعث شده نسبت به نگارش علمی فلسفه و منطق تمهیدات درست و کارشناسی در دستور کار قرار گیرد .

اکبری افزود: تالیف کتاب فلسفه و منطق قبلی خیلی علمی تر از این بود دقت و نواقص علمی مشکل نداشت با رویکرد دانش آموزی محوری که دانش آموز را به تمرین و عمل بکشد را نداشت و این قسمت را تقویت کردند منتها دقت علمی را فدا کرد و مشکلات علمی زیادی را به وجود آورده است

وی ادامه داد: در حال حاضر دو سال است برنامه و مسابقه نقد و بررسی برای این درس گذاشته شده است دبیرخانه فلسفه و منطق تنها این کارش نیست و لذا برای 200 نفر از نخبگان المپیاد فلسفه و منطق را برگزار کردیم برای اولین بار در کشور تا نقص دانش ۀآموزان برطرف شود و لذا کارهای دیگر هم داریم.

مسئول علمی دبیر خانه راهبری فلسفه و منطق وزارت آموزش وپرورش از انتشار فصلنامه اشراق در این خصوص خبر داد و گفت: مقالات ارزیابی می شود در فصلنامه چاپ می شود در راستای رفع مشکلات این رشته کارهای و برنامه دیگر را هم در دستور کار داریم.

اکبری افزود: درس فلسفه و منطق دبیری در دانشگاه ندارد و معلمان این رشته با رشته های غیرمرتبط تدریس می کنند که این امر اختلال در یادگیری دانش آموزان را به دنبال داشته است.

وی افزود: بحث تفکر و تعقل در تالیف کتب این رشته لحاظ شود و فلسفه و منطق در رشته های دیگر هم تدریس شود.