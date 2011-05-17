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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۵۲

اصلاح سیستم آموزشی در کاهش مشکلات علمی موثر است

اصلاح سیستم آموزشی در کاهش مشکلات علمی موثر است

زنجان - خبرگزاری مهر: مسئول علمی دبیرخانه راهبری فلسفه و منطق وزارت آموزش و پرورش گفت: اصلاح سیستم آموزشی در کاهش مشکلات علمی بسیار موثر است و می تواند در توسعه علمی دانش آموزان این رشته مفید باشد.

جواد اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، وجود نماینده برای هر یک از دروس متوسط نظری را ضروری دانست و افزود: وجود محلی به نام گروه آموزشی در هر منطقه و استانی باعث می شود که معلمان و دانش آموزان برای حل مشکلات خود به آنجا مراجعه کنند.

وی ادامه داد: این گروه آموزشی مناطق توسط گروه آموزشی در مرکز هر استانی مستقر است ساماندهی و راهبری می شود برای این که گروه های آموزشی در سطح کشور انسجام وداشته و سامان دهی شوند و برنامه ها مشخص شود و برای هر یک ار دروس درسی دبیر خانه راهبری در استان مستقر است و 5 سال است که دبیرخانه فلسفه و منطق در استا ن زنجان مستقر است.

اکبری وظیفه دبیر خانه راهبری سر و سامان دهی به برنامه های آموزشی و هدایت و و ظایف عملکرد گروه های آموزشی هر درس در استان مطلوب است  دبیر خانه راهبری فلسفه و منطق کشور هم برنامه هایی را تدوین می کند وظیفه ای راهبردی این است که چه برنامه هایی ضرورت دارد در کشور اجرا شود و به کیفیت بخشی آموزش دروس فلسفه و منطق کمک کنند .

مسئول علمی دبیر خانه راهبری فلسفه و منطق وزارت آموزش وپرورش ادامه داد: بررسی می کنیم که چه نقاطی داریم نقاط ضعف و قوت راپیدا می کنیم دو سال اخیر کتاب فلسفه و منطق تغییر پیدا کرده و مشکلات عدیده الغات علمی ، نگارشی و محتوا و تایپی و بی نظمی را داشت که که همایش را تحت تاثیر این همایش قرار داده و باعث شده نسبت به نگارش علمی فلسفه و منطق تمهیدات درست و کارشناسی در دستور کار قرار گیرد .

اکبری افزود: تالیف کتاب فلسفه و منطق قبلی خیلی علمی تر از این بود دقت و نواقص علمی مشکل نداشت با رویکرد دانش آموزی محوری که دانش آموز را به تمرین و عمل بکشد را نداشت و این قسمت را تقویت کردند منتها دقت علمی را فدا کرد و مشکلات علمی زیادی را به وجود آورده است

وی ادامه داد: در حال حاضر دو سال است برنامه و مسابقه نقد و بررسی برای این درس گذاشته شده است دبیرخانه فلسفه و منطق تنها این کارش نیست و لذا برای 200 نفر از نخبگان المپیاد فلسفه و منطق را برگزار کردیم برای اولین بار در کشور تا نقص دانش ۀآموزان برطرف شود و لذا کارهای دیگر هم داریم.

مسئول علمی دبیر خانه راهبری فلسفه و منطق وزارت آموزش وپرورش از انتشار فصلنامه اشراق در این خصوص خبر داد و گفت: مقالات ارزیابی می شود در فصلنامه چاپ می شود در راستای رفع مشکلات این رشته کارهای و برنامه دیگر را هم در دستور کار داریم.

اکبری افزود: درس فلسفه و منطق دبیری در دانشگاه ندارد و معلمان این رشته با رشته های غیرمرتبط تدریس می کنند که این امر اختلال در یادگیری دانش آموزان را به دنبال داشته است.

وی افزود: بحث تفکر و تعقل در تالیف کتب این رشته لحاظ شود و فلسفه و منطق در رشته های دیگر هم تدریس شود.

کد مطلب 1313533

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