به گزارش خبرنگار مهر، موسی سوری سه شنبه شب در جریان بازدید رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از طرح های جدید پارس جنوبی افزود: پروژه های بالادستی در دست اجرای میدان مشترک گازی پارس جنوبی 52 میلیارد دلار است.

وی با بیان اینکه برنامه های ویژه ای برای تولید از فازهای باقیمانده پارس جنوبی مطابق با برنامه اجرایی 35 ماهه به اجرا در آمده است، اظهارداشت: با بهره برداری کامل از 14 فاز در دست ساخت این حوزه، تولید روزانه 800 میلیون متر مکعبی گاز از 24 فاز میدان مشترک پارس جنوبی را جشن خواهیم گرفت .

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس عنوان کرد: این میزان تولید، فراتر از میزان گاز تولیدی قطر حتی در پایان برنامه توسعه این میدان در بخش قطری خواهد بود .

وی توسعه زود هنگام و دستیابی به اهداف کشور در این حوزه را نیازمند پشتیبانی ملی در برداشتن موانع اجرای پروژه ها دانست و خواستار حمایتهای قانونی مجلس در برداشت به موقع از این میدان مشترک شد .