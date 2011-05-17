اقدام آوارگان فلسطین بیانگر تهدید حیات رژیم صهیونیستی است

سعدالله زارعی ‏در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اتفاقات رخ داده در سالگرد شصت وسومین سال تاسیس رژیم صهیونیستی در ‏مرزهای شمال لبنان، شمال شرقی سوریه ، شرق اردن و جنوب مصر وهمچنین در داخل سرزمین های اشغالی گفت: این اتفاقات تحت تاثیر تحولات ماه های اخیر منطقه وشمال آفریقا بوده است.‏

این روزنامه نگار با اشاره به تلاش مردم فلسطین برای احقاق حقوق از دست رفته خود وتحولات منطقه ای افزود: تیر اندازی به سمت مردم بی دفاعی که در کنار مرزها و در اعتراض به موجودیت واشغالگری اسرائیل تجمع ‏کرده بودند، نشان از به خطر افتادن حیات اسرائیل دارد.‏

وی با بیان اینکه بعد از انعقاد قرار داد کمپ دیوید بین مصر ورژیم صهیونیستی در چهار دهه گذشته، مصر به ‏عنوان پاشنه آشیل سیاست های منطقه ای وسیاست های توسعه طلبانه این رژیم شناخته شد، گفت: تحولات مصر ‏بر روی فلسطین بسیار اساسی بوده ومنطقه امنی که رژیم صهیونیستی با تکیه بر او سیاست های توسعه طلبانه ‏را دنبال می کرد نا امن شده و ازبین رفته است.‏



زارعی تصریح کرد: دستگاه های دیپلماسی کشور باید با توجه به تحولات منطقه ای و فضایی که برای احقاق ‏حقوق مردم فلسطین پیش آمده فعال شوند وبه موازات این تحولات از ظرفیت جهان اسلام و جبهه مقاومت برای ‏تسریع در دستیابی حقوق فلسطینی ها استفاده کنند.‏