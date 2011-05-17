اقدام آوارگان فلسطین بیانگر تهدید حیات رژیم صهیونیستی است

سعدالله زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اتفاقات رخ داده در سالگرد شصت وسومین سال تاسیس رژیم صهیونیستی در مرزهای شمال لبنان، شمال شرقی سوریه ، شرق اردن و جنوب مصر وهمچنین در داخل سرزمین های اشغالی گفت: این اتفاقات تحت تاثیر تحولات ماه های اخیر منطقه وشمال آفریقا بوده است.
این روزنامه نگار با اشاره به تلاش مردم فلسطین برای احقاق حقوق از دست رفته خود وتحولات منطقه ای افزود: تیر اندازی به سمت مردم بی دفاعی که در کنار مرزها و در اعتراض به موجودیت واشغالگری اسرائیل تجمع کرده بودند، نشان از به خطر افتادن حیات اسرائیل دارد.
وی با بیان اینکه بعد از انعقاد قرار داد کمپ دیوید بین مصر ورژیم صهیونیستی در چهار دهه گذشته، مصر به عنوان پاشنه آشیل سیاست های منطقه ای وسیاست های توسعه طلبانه این رژیم شناخته شد، گفت: تحولات مصر بر روی فلسطین بسیار اساسی بوده ومنطقه امنی که رژیم صهیونیستی با تکیه بر او سیاست های توسعه طلبانه را دنبال می کرد نا امن شده و ازبین رفته است.
زارعی تصریح کرد: دستگاه های دیپلماسی کشور باید با توجه به تحولات منطقه ای و فضایی که برای احقاق حقوق مردم فلسطین پیش آمده فعال شوند وبه موازات این تحولات از ظرفیت جهان اسلام و جبهه مقاومت برای تسریع در دستیابی حقوق فلسطینی ها استفاده کنند.
نظر شما