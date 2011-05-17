ثبت سفارش واردات کالا در استان مرکزی الکترونیکی انجام می شود

جعفراصغری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: از آنجائیکه این سیستم در قالب سامانه اینترنتی و به صورت سراسری اجرا می شود طبیعتا استان مرکزی متناسب با وضعیت فوق اقدام به انجام امورات ثبت سفارش می کند.

وی گفت: در حال حاضر علاوه بر انجام ثبت سفارش و تایید کارشناسی پرونده ها به صورت سیستمی، ضمن حذف دستی فیش های واریزی که به حساب سازمان توسعه واریز می گردید،در راستای تحقیق اهداف دولت مبنی بر ایجاد دولت الکترونیکی ثبت سفارش 100 درصد اینترنتی انجام می شود.

او خاطر نشان کرد: در این سیستم سعی شده است متقاضیان کمترین مراجعه را به سازمان بازرگانی داشته و تنها برای اخذ مجوز نهایی سفارش به سازمان مراجعه نمایند.