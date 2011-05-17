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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۸:۵۹

آموزش تخصصی قرائت قرآن در بروجن برگزار می شود

آموزش تخصصی قرائت قرآن در بروجن برگزار می شود

بروجن - خبرگزاری مهر: کارشناس امور قرآن اداره تبلیغات اسلامی بروجن از آموزش تخصصی قرائت قرآن در بروجن خبر داد.

محمد منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر در بروجن اظهار داشت: این کلاس با هدف آموزش قاریان شهرستان و ارتقای سطح قرائت آنان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه غلامرضا شاهمیوه قاری و داور بین المللی قرآن، آموزش قرائت را در این شهرستان بر عهده دارد، بیان داشت: کلاس آموزش تخصصی قرائت قرآن به صورت ماهیانه برگزار می شود.
 
وی با بیان اینکه 20 نفر از قاریان بروجن جهت شرکت در این کلاس ثبت نام کرده اند، افزود: در این کلاس شیوه های قرائت و الحان قران به شرکت کنندگان آموزش داده می شود.
 
این دوره آموزشی با همکاری اداره تبلیغات اسلامی و گروه توحید خوان مصباح بروجن برگزار می شود.
 
کد مطلب 1313545

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