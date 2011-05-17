آموزش تخصصی قرائت قرآن در بروجن برگزار می شود

محمد منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر در بروجن اظهار داشت: این کلاس با هدف آموزش قاریان شهرستان و ارتقای سطح قرائت آنان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه غلامرضا شاهمیوه قاری و داور بین المللی قرآن، آموزش قرائت را در این شهرستان بر عهده دارد، بیان داشت: کلاس آموزش تخصصی قرائت قرآن به صورت ماهیانه برگزار می شود.

وی با بیان اینکه 20 نفر از قاریان بروجن جهت شرکت در این کلاس ثبت نام کرده اند، افزود: در این کلاس شیوه های قرائت و الحان قران به شرکت کنندگان آموزش داده می شود.

این دوره آموزشی با همکاری اداره تبلیغات اسلامی و گروه توحید خوان مصباح بروجن برگزار می شود.

