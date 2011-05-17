بام ایران میزبان همایش ملی بادام می شود

سرپرست معاونت خارجی سازمان بازرگانی چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: دومین همایش ملی بادام با محوریت صادرات مهرماه سال جاری در شهرکرد برگزار می شود.

سیاوش نظری بیان داشت: این همایش تخصصی با فعالیت سه کمیته تخصصی شامل علمی، اجرایی و اطلاع رسانی فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی خاطرنشان کرد:‌ به منظور خدمات رسانی بیشتر به تجار، بازرگانان و علاقمندان به حضور در این همایش سامانه اینترنتی دومین همایش ملی بادام با محوریت صادرات نیز به نشانیwww.almondsym.ir راه اندازی شده است.

سرپرست معاونت خارجی سازمان بازرگانی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد:‌ علاقه مندان می توانند جدید ترین اطلاعات این همایش را با مراجعه به این آدرس دریافت کنند.

دومین همایش ملی بادام با محوریت صادرات 17 و 18 مهرماه در شهرکرد برگزار می شود.

