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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۱۴

صادرات غیر نفتی استان مرکزی به سه و نیم میلیارد دلار رسید

صادرات غیر نفتی استان مرکزی به سه و نیم میلیارد دلار رسید

اراک - خبرگزاری مهر: معاون توسعه بازرگانی خارجی سازمان بازرگانی استان مرکزی گفت: در قالب برنامه چهارم توسعه سه میلیارد 671 میلیون دلار کالای غیر نفتی از استان مرکزی صادر شد.

جعفر اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در هدف گذاری برنامه چهارم توسعه صادرات استان و در ادامه این برنامه صادرات استان با  10.7 درصدی روبرو شد که هفت درصد جلوتر از برنامه است.

وی با بیان اینکه، بر اساس دستورالعملهای موجود رشد صادرات کشور در برنامه پنجم توسعه باید به 14 درصد  برسد گفت: پیش بینی شده است با توجه به توان استان در زمینه صادرات این رشد محقق شود.

معاون توسعه بازرگانی خارجی ادامه داد: در برنامه پنجم توسعه و طبق هدف گذاری در سطح استان، میزان پنج میلیارد و 90 میلیون دلار صادرات غیر نفتی پیش بینی می شود که با پیگیری مسئولین بخش دولتی و تلاش بخش خصوصی و با برنامه ریزیهای کلان و عملیاتی نمودن آنها و اجرایی نمودن سند راهبردی بخش توسعه صادرات غیر نفتی استان قطعاً محقق خواهد شد.
 

کد مطلب 1313548

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