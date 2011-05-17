فعالیت با برنامه هنرمندان کالای فرهنگی را وارد سبد خانوار می کند

سینا دلشادی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این تلاش نوعی جها اقتصادی در سال 90 است که می تواند به رونق زندگی هنرمندان در بخش های مختلف نیر کمک کند.

وی تاکید کرد: تولید اثار فرهنگی هنری باید ضمن رعایت ذائقه مخاطبان دارای بار معنایی و پیام باشد و مردم را حذب کند.

دلشادی با اشاره به اینکه، همچنین هنرمندان باید ضمن پرهیز از کلیشه گرایی، جهاد اقتصادی را برای مخاطبان تبیین و تشریح کنند، افزود: هنرمندان با یک تحلیل دقیق و درست از مساله است که میتوانند آثاری در خور و عمیق و بالطبع تاثیرگذار خلق نمایند.

وی با بیان اینکه، باید از اجرای هرگونه برنامه سطحی و شعار محوری باید پرهیز کنیم، گفت: برنامه هایی را که برای سال 90 تنظیم کردیم متناسب با اهداف حوزه هنری و با نگاه استراتژیک به عنوان سال جهاد اقتصادی است.

دلشادی گفت: هم اکنون کشور ما در دهه پیشرفت و توسعه عدالت اسلامی قرار دارد که با نامگذاری های دقیق حکیمانه رهبر معظم انقلاب سالهای نخستین این دهه با عناوین اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف و جهاد اقتصادی مسیر حرکت و پیشرفت به سوی ایرانی اسلامی و بالنده مشخص شده است.

وی ادامه داد: توجه به حوزه اقتصاد به معنای فراموشی سایر حوزه ها نیست بلکه جهاد اقتصادی یک اولویت و ضرورت است که هدف غایی آن رسیدن به عدالت اسلامی اجتماعی است و جهاد اقتصادی زمینه سازی برقراری عدل می باشد تا شاهد استقرار عدالت اسلامی در تمامی زمینه ها باشیم.

این استاد دانشگاه افزود: اندیشه و عمل حوزه هنری بایستی تفکر استراتژیک باشد، بر خورد سطحی و ظاهری با موضوعات در حوزه فرهنگی موجب عدم تفهیم صحیح مساله در جامعه، برداشتهای نا درست و نهایتا انحراف از مقصد و هدف خواهد شد.

رئیس حوزه هنری در پایان ابراز داشت: هنرمندان با توجه به اهداف و آرمانهای ایران اسلامی بایستی به خلق آثاری بپردازند که منجر به ارتقای بهره وری شوند، این آثار ضمن توجه به اخلاق و معنویت منجر به ارتقای شاخص های مادی و اقتصادی در جامعه نیز خواهد شد.

وی از هنرمندان حوزه هنری خواست در تولید آثار، ضمن توجه به مولفه های اعتقادی و ارزش آفرین، جذابیت، مخاطب پسند بودن و فراگیری مخاطبان را مورد توجه قرار دهند تا کالاهای فرهنگی و هنری در سبد خانوار خانواده ها وارد شود.