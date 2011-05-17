سهم ناچیز گلستان از تجارت سیب زمینی/ کشاورزان بلاتکلیفند

به گزارش خبرنگار مهر، وجود مشکل در عرضه و بازرگانی، قیمت پایین محصولات، حضور دلالان و واسطه ها موجب شده تا سیب زمینی کاران گلستانی نگران فروش محصولاتشان باشند.

وجود مشکلات بازرگانی و بازاریابی فراروی کشاورزان تولید کننده سیب زمینی گلستان در حالیست که این استان، نیاز یکماه کشور به این محصول را تولید می کند.

پیش بینی صادرات 10 هزار تن سیب زمینی

درحال حاضر حدود شش تا هشت هزار هکتار از اراضی کشاورزی گلستان به کشت سیب زمینی اختصاص دارد و سال گذشته حدود دو هزار تن سیب زمینی از گلستان صادر شد و پیش بینی می شود، امسال نیز حدود 10 هزار تن از این محصول صادر شود.



مدیر زراعت جهادکشاورزی گلستان گفت: اولین دفتر انجمن سیب زمینی ایران شاخه استانها در این استان راه اندازی شده است.



حسین محمدی افزود: این انجمن به این خاطرشکل گرفت که بتوانیم سطح و تولید سیب زمینی را در استان کنترل کنیم و یک تفاهمنامه ای بین گلستان و سمنان در زمینه تولید سیب زمینی بذری پیشنهاد شد.

وی اظهار داشت: ارتقای کمی و کیقی سیب زمینی خوراکی استان از جمله اهداف این تفاهمنامه است و در کنار آن دو تشکل سیب زمینی بذری نیز در استان شکل گرفت.

وی عنوان کرد: برای اولین سال، طرح های مادری و گواهی شده سیب زمینی در استان اجرا شد که بی سابقه است.

محمدی گفت: در زمینه بازرگانی سیب زمینی اولین پیشنهاد را سازمان جهادکشاورزی در کارگروه استانداری استان مطرح کرد و در هفته گذشته نیز جلسات مستمری در این زمینه داشتیم.

حذف تعرفه سود بازرگانی سیب زمینی

مدیر زراعت جهادکشاورزی گلستان از حذف تعرفه سود بازرگانی سیب زمین خبر داد و گفت: این امر به توسعه صادرات این محصول کمک می کند.

وی یادآورشد: سال گذشته دو هزار تن صادرات محصول سیب زمینی در استان داشتیم و پیش بینی می شود این میزان سالجاری به 10 هزار تن افزایش یابد.

محمدی افزود: در کنار آن، راه اندازی پایانه فروش و شناسایی بازار هدف در داخل کشور مطرح شد و بحث صنایع فرآوری نیز پر رنگتر دنبال می شود.

تولید سفارشی سیب زمینی در گلستان

مدیر زراعت جهادکشاورزی گلستان به انعقاد قراردادی بین این استان و یکی از شرکت های تولید کننده صنایع فرآوری سیب زمینی اشاره کرد و گفت: تولید سفارشی سیب زمینی برای اولین بار در استان رخ داد.

وی اظهار داشت: هفته گذشته نیز با دو شرکت بزرگ صنایع فرآوری جلسه داشتیم تا نمایندگان آنها در استان مستقر شود و بتوانیم از سیب زمینی استان در صنایع فرآوری کشور استفاده شود.

محمدی از آغاز صادرات سیب زمینی استان خبر داد و گفت: در هفته جاری 100 تن صادرات سیب زمینی به قزاقستان انجام شد.

مدیر زراعت جهادکشاورزی گلستان بیان داشت: پیشنهاد این سازمان است که خرید رقابتی و توافقی محصول سیب زمینی در استان انجام شود و امیداوریم سازمانهای مسئول در این زمینه تلاش ویژه ای داشته باشند.

وی افزود: وظیفه اصلی این سازمان در زمینه تولید است و امیدواریم بتوانیم با کمک متولیان امر در این زمینه اقدامات لازمی صورت گیرد.

رئیس سازمان بازرگانی گلستان نیز گفت: از سال قبل جلسات و برنامه ریزیهایی برای کاهش مشکلات فراروی تولید کنندگان استان صورت گرفته است.

کشاورزان برای برداشت عجله نکنند

نادعلی کهنسال بیان داشت: در دو بازار داخلی و خارجی برای تنظیم بازار، کمیسیون نظارت و ... بحث های لازم شده و درصددیم تا شبکه هایی ایجاد شود نسبت به مدیریت توزیع و تولید سیب زمینی اقدام شود.

وی اظهار داشت: امیدواریم با مدیریت تولید بتوانیم عرضه مناسبی در بازار داشته باشیم و نباید با برداشتهای یکباره محصول، روند عرضه و تقاضا را با مشکل مواجه کرد.

رئیس سازمان بازرگانی گلستان افزود: برداشت های یکباره موجب برهم زدن بازار، کاهش قیمت و فشار بر تولید کنندگان خواهد شد.

وی اظهار داشت: در این زمینه مقرر شد از طریق شبکه های توزیع میادین بار و ارتباط مستقیم تولید کننده با بازار و .. شرایط مناسبی ایجاد شود.

کهنسال، تعجیل کشاورزان در زمینه برداشت محصول را از جمله مشکلات برشمرد و گفت: باید در این زمینه برنامه ریزی و اگر روند برداشت مناسب شود، در زمینه توزیع مشکلی نخواهیم داشت.

وی عنوان کرد: سال گذشته در سه ماهه اول 750 تن صادرات محصول سیب زمینی داشتیم و امیداریم در سالجاری این میزان رشد قابل توجهی داشته باشد.

وی از کشاورزان خواست تا در زمینه برداشت محصول عجله نکنند تا از طریق برنامه ریزیهایی که صورت گرفت در توزیع و عرضه محصول اقدام شود.

به گزارش مهر، این اقدامات و اظهار نظرها تاکنون موجب نشده است تا قیمت مناسب و کشاورز و تولیدکننده راضی شود.