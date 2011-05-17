میرکاظمی: مشکل ما عرضه و توزیع است

سید حسین میرکاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: اگر مراکز پخش شهرستان ها فعال و خوراک دهنده باشد، وضعیت بهتر می شود، ولی چنین موسساتی در استان گلستان غایب هستند.

وی اظهار داشت: در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران تنها ناشرانی که در سه سال اخیر 35 جلد کتاب را به چاپ رسانده باشند شرکت می کنند، ولی راهی باز شده است که ناشرا ن دیگر از طریق نمایندگی دیگر ناشران بتوانند در نمایشگاه حضور داشته باشند.

مدیر انتشارات "آژینه" گلستان گفت: ما از طریق نمایندگی در نمایشگاه شرکت کردیم.

این نویسنده و پژوهشگر گلستانی در باره وضعیت نمایشگاه کتاب تهران گفت: نمایشگاه تهران از لحاظ کیفی قابل قیاس با نمایشگاه های استانی نیست و به همین خاطر تلاش ما بر این است حتی با یک کتاب در نمایشگاه تهران حضور داشته باشیم.

میرکاظمی افزود: در نمایشگاه بین المللی ناشران موظف هستند فقط کتابهایی را که در سه سال اخیر به چاپ رسانده اند، عرضه کنند و این در بالا بردن سطح کیفی نمایشگاه بسیار موثر است.

وی با اشاره به نمایشگاه های استانی اظهار داشت: نمایشگاه های استانی را نمی توان از هر نظر با نمایشگاه بین المللی مقایسه کرد.

این ناشر تاکید کرد: نمایشگاه های استانی باید جامع باشد و هزینه های آن کسر شود تا بتواند کیفیت بالاتری داشته باشد.



میرکاظمی افزود: ناشرانی هم که از تهران در این نمایشگاه شرکت می کنند باید مانند نمایشگاه تهران کتاب های چاپ شده در سه سال اخیر خود را در نمایشگاه شرکت دهند نه کتابهایی که در انبار هستند.

وی در خصوص وضعیت نشر استان گفت: مشکل نشر باید از منظر تولید وآنچه عرضه می کند و تقاضا ندارد بررسی شود.

میرکاظمی افزود: میزان تولید یک نشرنیز به این بستگی دارد که مولفان گرگانی چه مقدار کار می کنند و در این میان کارهایشان چه مقدار قابلیت چاپ دارد.