سید علی اکبر طاهایی در گفتگو با خبرنگار مهر در چالوس، خواهان تسریع در بهره برداری از این طرح ملی شد.



وی با اشاره به اینکه مازندران قطب تامین محصولات کشاورزی از جمله برنج است، گفت: متاسفانه هنوز برنج با زحمت در استان تولید می شود و باید تجهیزات مورد نیاز مکانیزه شدن این محصول فراهم شود.



طاهایی یادآورشد: موضوع بزرگراه، راه آهن، جنگل و مرتع، دریا و اقتصاد آن از جمله دغدغه های موجود در استان است.



وی اظهار داشت: آب، فاضلاب، ساحل، توسعه راههای بین بخشی و شهری و نیز از دیگر مواردی است که باید در استان به آن پرداخته شود.



استاندار مازندران با بیان اینکه توجه به غرب مازندران درهیچ دولتی مانند دولت احمدی نژاد نبوده است گفت: کارهای قابل قبولی در این منطقه انجام شده است.



وی یادآورشد: مازندران سرشار از نیروهای انسانی ارزشمند است و مهم ترین توجه به غرب مازندران، توجه به نیروی انسانی آن است.