250 هکتار زمین برای موزه روستایی گلستان نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حمید عمرانی رکاوندی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: این طرح از مصوبات سفر سوم ریاست جمهوری به این استان است و به عنوان دومین موزه روستایی کشور بعد از استان گیلان مطرح است و مکان یابی این موزه درحال پیگیری است.

وی، با اشاره به این که ترکیب معماری بومی و سنتی در این موزه در جذب گردشگران موثر است، افزود: این موزه ضمن جلوگیری از تخریب فرهنگ روستایی و جلوگیری از مهاجرت به شهرها، زمینه های لازم جهت حفظ میراث روستایی، آشنایی با فرهنگ روستایی و آموزش به نسل جدید را فراهم می آورد.

عمرانی اظهارامیدواری کرد: با ایجاد و راه اندازی این موزه ضمن توسعه گردشگری استان، رونق اقتصادی منطقه فراهم آید.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان، با اشاره به قابلیت ها و توانمندی های بیشمار گلستان در جذب گردشگر گفت: با توجه به تنوع قومیت‌ها و جاذبه های طبیعی و تاریخی در این استان، ایجاد موزه روستایی به جذابیت هرچه بیشتر این استان خواهد افزود.

وی افزود: استان گلستان با قابلیت‌های فراوان و تنوع اقوام مختلف، قابلیت ایجاد موزه روستایی را دارد تا بدین طریق فرهنگ و آداب و سنن قومیت‌ها را به نمایش بگذارد.

عمرانی تصریح کرد: با توجه به تنوع اقلیمی و وجود اقوام گوناگون در این استان و همچنین نظر به احیای بناهای روستایی و فرهنگ روستایی، گلستان از استان‌های ممتاز در ایجاد موزه روستایی است که لازم است با برنامه ریزی مدون و مکان یابی صحیح و انجام مطالعات تکمیلی، زمینه های لازم جهت ایجاد این موزه فراهم شود.