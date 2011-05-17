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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۱۰

250 هکتار زمین برای موزه روستایی گلستان نیاز است

250 هکتار زمین برای موزه روستایی گلستان نیاز است

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان گفت: برای ایجاد دومین موزه روستایی کشور در استان 250 هکتار زمین نیاز است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حمید عمرانی رکاوندی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: این طرح از مصوبات سفر سوم ریاست جمهوری به این استان است و به عنوان دومین موزه روستایی کشور بعد از استان گیلان مطرح است و مکان یابی این موزه درحال پیگیری است.

وی، با اشاره به این که ترکیب معماری بومی و سنتی در این موزه در جذب گردشگران موثر است، افزود: این موزه ضمن جلوگیری از تخریب فرهنگ روستایی و جلوگیری از مهاجرت به شهرها، زمینه های لازم جهت حفظ میراث روستایی، آشنایی با فرهنگ روستایی و آموزش به نسل جدید را فراهم می آورد.
 
عمرانی اظهارامیدواری کرد: با ایجاد و راه اندازی این موزه ضمن توسعه گردشگری استان، رونق اقتصادی منطقه فراهم آید.
 
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان، با اشاره به قابلیت ها و توانمندی های بیشمار گلستان در جذب گردشگر گفت: با توجه به تنوع قومیت‌ها و جاذبه های طبیعی و تاریخی در این استان، ایجاد موزه روستایی به جذابیت هرچه بیشتر این استان خواهد افزود.
 
وی افزود: استان گلستان با قابلیت‌های فراوان و تنوع اقوام مختلف، قابلیت ایجاد موزه روستایی را دارد تا بدین طریق فرهنگ و آداب و سنن قومیت‌ها را به نمایش بگذارد.
 
عمرانی تصریح کرد: با توجه به تنوع اقلیمی و وجود اقوام گوناگون در این استان و همچنین نظر به احیای بناهای روستایی و فرهنگ روستایی، گلستان از استان‌های ممتاز در ایجاد موزه روستایی است که لازم است با برنامه ریزی مدون و مکان یابی صحیح و انجام مطالعات تکمیلی، زمینه های لازم جهت ایجاد این موزه فراهم شود.
کد مطلب 1313560

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