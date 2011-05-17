افزایش رشته های تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد ضروری است

سید علی ادیانی راد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نگاه جدید به مقطع تحصیلات تکمیلی از اولویت ها و سیاست های مثبت دانشگاه آزاد اسلامی است.



وی خاطرنشان کرد: انشگاه آزاد اسلامی با رویکرد بهینه به ارتقای تحصیلات تکمیلی و مقطع دکترا، گزینه بسیار خوبی را برای نقش آفرینی بیشتر در نظام آموزش عالی کشور انتخاب کرده است.



نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی افزود: حضور گسترده دانشگاه های دولتی و غیر دولتی، غیر انتفاعی و پیام نور و علمی کاربردی و سایر موسسات در چرخه آموزش عالی کشور، فضای رقابتی را در کشور ایجاد کرده و در این میان انتظار می رود دانشگاه آزاد اسلامی به واسطه تجربه های خوب چند دهه گذشته سنگ بنای محکمتری را برای تربیت دانش آموختگان در مقطع تحصیلات تکمیلی بردارد.



وی با اشاره به روند رو به رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر در سالهای اخیر گفت: نمره واحد قائم شهر در نظام آموزش عالی کشور 20 است و کسی آن را کمتر کند بی انصافی است .



دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، یکی از بزرگترین واحدهای دانشگاهی آزاد در استان بوده که دارای قدمتی طولانی در رشته های تکمیلی است.

