به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه در حال حاضر روابط عمومی و ارتباطات با تاثیرپذیری از توسعه و فناوری های نوین و انقلاب اطلاعاتی هزاره بیش از پیش نیاز کاربردی سازمانهای دولتی و خصوصی شده است سامانه prpress پس از دو سال کار کارشناسی، مطالعه و امکان سنجی با هدف شناسایی مبانی توسعه کاربردی روابط عمومی طراحی و راه اندازی شد.

اطلاع رسانی در این سایت در قالب اخبار ایران و جهان، گفتگو، گزارش تحلیلی، گزارش تصویری، مقاله، یادداشت و معرفی کتاب و نشریات تخصصی به طور مستمر و شبانه روز صورت می پذیرد و مخاطبان به راحتی می توانند از طریق رایانه یا تلفن همراه به محتوای الکترونیکی این سایت دسترسی یافته و از آن استفاده کنند.

مخاطبان این سامانه را روابط عمومی ها و متخصصان ارتباطات، مدیران سازمانهای دولتی و خصوصی، روزنامه نگاران و صاحبان رسانه های مکتوب و الکترونیکی، پژوهشگران و محققان ، دانش پژوهان و فارغ التحصیلان مراکز علمی و تحقیقاتی، آموزشگاهها و دانشگاهها، انجمن ها، ناشران و اصناف مرتبط تشکیل می دهند.

این پایگاه در آدرس اینترنتی http://prpress.ir قابل دسترسی است. همچنین مخاطبان می توانند از طریق پست الکترونیک info@prpress.ir با این سامانه در ارتباط باشند.