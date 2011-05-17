بازدید 30 سرمایه گذار خارجی از بورس تهران

به گزارش خبرنگار مهر روزبه پیروز رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری فیروزه در یک نشست خبری با بیان اینکه 30 نفر از سرمایه گذاران خارجی که عمدتا اروپایی هستند برای آشنایی با اقتصاد ایران از نزدیک به کشورمان سفر کرده اند، گفت: همایش فرصتهای جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران برای این افراد با حضور تعدادی از مسئولان اقتصادی کشور روز گذشته در تهران برگزار شد.

وی با بیان اینکه این سرمایه گذاران فردا از بورس تهران بازدید خواهند داشت و پس از آن به شهرهای اصفهان و شیراز سفر خواهند کرد، افزود: این سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی، مدیریت منابع مالی شرکتهای سرمایه گذاری، بانکها، بیمه ها و صندوقهای بازنشستگی را بر عهده دارند.

وی با بیان اینکه در برنامه جذب سرمایه گذاری خارجی تاکنون توانسته ایم 150 میلیارد تومان سرمایه گذاری خارجی وارد کشور کنیم که حدود 90 درصد سرمایه های خارجی در بورس کشور را شامل می شود، افزود: کشورمان توانایی جذب سرمایه گذاری خارجی بالایی را دارد.

وی خاطرنشان کرد: این سرمایه گذاران از کشورهایی همچون انگلیس، سوئیس، ایتالیا، کشورهای خاور دور مثل سنگاپور، کشورهای عربی مثل عربستان و قطر و غیره حضور دارند.

رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری فیروزه تصریح کرد: خصوصی سازی در ایران جذابیتهایی را برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد می کند.

پیروز فشارهای بین المللی و تحریمها را بر جو بین المللی در ارتباط با ایران اثرگذار دانست و افزود: برخی از سرمایه گذاران حقوقی به دلیل ترس از کشورهای تحریم کننده علی رغم میل خود به دلیل فشارهای وارده از حضور در ایران عقب نشینی می کنند.

به گفته وی بسیاری از سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در ایران اعتقاد دارند و بسیاری از آنها به فشارها اعتقادی ندارند.

رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری فیروزه یکی از موارد بسیار مهم را پایبند بودن دولت ایران به تعهدات خود در ارتباط با اصل 44 و خصوصی سازی دانست و افزود: برگزاری کنفرانسها برای جذب سرمایه گذاری خارجی در کشورهای خارجی بی معنا است، بلکه این همایشها باید در ایران برگزار شود تا آنها از نزدیک با ایران آشنا شوند.

همچنین رامین ربیعی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری فیروزه در این نشست در مورد دلایل جذب سرمایه گذاری خارجی به کشور، به موضوع منابع طبیعی کشور مانند نفت، گاز، فلزات و مواد معدنی اشاره و بیان کرد: منابع انسانی ارزشمند در ایران با نرخ سواد بالای 90 درصد از دیگر دلایل جذب سرمایه گذاری خارجی است.

وی ترویج خصوصی سازی در ایران را یکی دیگر از دلایل عنوان کرد و گفت: تصویب اصل 44 و حرکت در جهت اقتصاد خصوصی باعث بوجود آمدن موقعیت جذابی برای سرمایه گذاران شده است.

ربیعی ادامه داد: بورس تهران به عنوان یکی از بازارهای مهم سرمایه چه از نظر حجم و چه از نظر قیمت در سالهای اخیر رونق زیادی داشته است و افزایش ابزارهای مالی در این بازار می تواند برای هر سرمایه گذاری جذاب و قابل توجه باشد.

وی با بیان اینکه این شرکت اخیرا وارد فعالیتهای کارگزاری، ارائه خدمات مالی و سرمایه گذاری مستقیم مالی شده است و تاسیس شرکت تامین مالی نیز در دستور کار قرار دارد، افزود: صندوق فیروزه نیز طی 9 ماه فعالیت خود بازدهی 35 درصدی را داشته است.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری فیروزه گفت: سرمایه گذاران خارجی پس از حضور در ایران و آشنایی با اقتصاد کشورمان دچار شوک می شوند و دیدگاه آنها نسبت به ایران بسیار تغییر می کند، به طوریکه دیدگاه آنها در زمان خروج از کشور پس از بازدید از بخشهای اقتصادی مثبت تر می شود.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته نیز از 30 سرمایه گذار دیگر برای بازدید از بورس تهران و بخشهای اقتصادی کشور دعوت به عمل آمده بود، گفت: بیش از نیمی از این افراد در ایران سرمایه گذاری انجام دادند.

ربیعی با بیان اینکه برای نقل و انتقال پول با بانکهای خارجی با توجه به تحریمها همواره به دنبال راهکارهایی می گردیم، در مورد رشد بورس تهران گفت: رشد بورس تهران حباب نیست، اما برخی از شرکتهای فعال در بورس تهران حبابی هستند.

جمعی از سرمایه گذاران خارجی به منظور آشنایی با فرصتها و موقعیتهای سرمایه گذاری در ایران وارد کشورمان شده اند تا طی برنامه های مختلفی، ظرفیتها و جذابیتهای اقتصاد ایران به آنها معرفی شود و این کار به منظورجذب سرمایه های خارجی به کشور و رونق بورس تهران صورت می گیرد.