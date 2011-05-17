50 درصد مرگ و میرها ناشی از بیماریهای غیرواگیر است

به گزارش خبرنگارمهر، ابراهیم مکانیکی شامگاه دوشنبه در همایش بین المللی پیشرفت های سلولی و مولکولی در بیمارهای غیرواگیر در محمودآباد افزود: این همایش امکان را برای اساتید شرکت کننده فراهم می کند تا تحقیقات خود را ارائه داده و امکان تبادل نظر با همکاران را داشته باشند.

وی افزود: با افزایش متوسط طول عمر و تغییر در شیوه زندگی افزایش معنا داری در شمار افرادی که از این بیماریها رنج می برند دیده خواهد شد و اولویت های بهداشتی و درمانی کشور.دستخوش یک تغییر اساسی می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل تصریح کرد: پیشرفت های اخیر در علوم سلولی و مولکولی عامل بالقوه ای در پیشرفت تحقیقات در زمینه پزشکی است و محققان در تعیین علت، تشخیص، پیش بینی و درمان بیماری ها به موفقیت های زیادی دست یافتند.

وی گفت: هدف از مطالعات جدید، جلوگیری قابل توجه ای از این اختلالات، توسعه و انجام درمان های جدید و هدفمند شده و ارتقاء روش های درمانی موجود است.

مکانیکی، بیماری های غیرواگیر را از مهم ترین مشکلات حوزه سلامت در جهان ذکرکرد و افزود: با بررسی های صورت گرفته بیش از 50 درصد مرگ و میرها در مازندران ناشی از بیماری های غیرواگیر است.

وی تصریح کرد: با ادامه روند فعلی پیش بینی می شود تا سال 2020 این میزان به 60 درصد افزایش یابد.

همایش بین المللی پیشرفت های سلولی و مولکولی در بیماری های غیر واگیر تا 28 اردیبهشت ماه جاری در محمودآباد ادامه خواهد داشت.