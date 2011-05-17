هدف الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت احیای کرامت انسانی است

به گزارش خبرنگار مهر، در پی تأکیدات مقام معظم رهبری در برگزاری کرسیهای آزاداندیشی، ششمین همایش "جوان ایرانی پرسشهای امروزی" با عنوان" جای پا" ویژه "الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت" به همت خانه شهریاران جوان عصر دوشنبه 26 اردیبهشت در دانشکده علوم دانشگاه تهران برگزار شد.

در این نشست دکتر محسن اسماعیلی عضو حقوقدان شورای نگهبان در مورد "حقوق بشر اسلامی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت" به سخنرانی پرداخت و با اشاره به نظرات مختلفی که در این حوزه در جوامع اسلامی به ویژه ایران مطرح است، گفت: برخی معتقدند که مفاهیم جدید مثل توسعه و حقوق بشر و غیره را بپذیریم اما مفاهیم دینی و ایرانی را به گونه ای توجیه و تفسیر کنیم که با آنها درست دربیاید، که این برخوردی التقاطی و برای آینده ما بسیار خطرناک است.

وی با اشاره به کتاب "نهضتهای اسلامی در صدسال اخیر" شهید مطهری یادآور شد: استاد مطهری نگاههای التقاطی را خطرناکترین آفت برای آینده انقلاب کشور می داند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان در تبیین شیوه درست برای جایگاه حقوق بشر در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: در موقعیتی بسیار بسیار حساس در تاریخ کشورمان قرار داریم. ما دارای تمدن کهنی هستیم اما هیچگاه در طول تاریخ مدعی ارائه یک الگوی جدید به دنیا نبودیم. با پیروزی انقلاب اسلامی به دنیا اعلام کردیم الگوی جدیدی برای پیشرفت داریم که با حرمت و کرامت انسانی سازگار است و می تواند مبتنی بر احکام دینی باشد و امروز ما در حال پس دادن آزمون همین ادعا قرار داریم. اگر نتوانیم تفسیر درستی از توسعه و حقوق بشر با نگاه اسلامی ایرانی به دنیا ارائه کنیم تجربه و ادعای ما پذیرفته نخواهند شد.

دکتر اسماعیلی افزود: در قرون وسطی حاکمان کلیسا نیز چنین ادعا کردند که الگوی جدیدی از اداره امور جامعه و پیشرفت ارائه می کنند که مبتنی بر تعالیم کلیسا است اما چون در عمل موفق نبودند و تفسیرهای غیرعقلانی از تعالیم دینی ارائه می کردند هم خودشان شکست خوردند و هم تجربه تلخی در تاریخ به جای گذاشتند. وقتی اربابان کلیسا بر تخت قیصر تکیه زدند بدنبال توسعه بودند، شاید اروپا پیشرفت کرد اما این توسعه منهای احترام به جایگاه و حقوق انسان بود.

وی در تبیین مفهوم سکولاریسم گفت: سکولاریسم به معنی جدایی دین از صحنه اداره جامعه و فردی کردن دین است. شهید مطهری در این زمینه می گوید: پیدایش سکولاریسم در جهان غرب معلول عملکرد بد و تفسیر غیرمنطقی کلیسا از حقوق انسان است. وقتی حاکمان کلیسا قدرت را در دست گرفتند هیچ حرمتی برای انسانها قائل نبودند و هر بشری که وارد چرخه سیاست می شد و سؤال می کرد به شدت سرکوب می شد چه برسد به اینکه انتقاد کند با این عنوان که حکومت ما به نمایندگی از حاکمیت الهی است و در حاکمیت الهی انسان حقی ندارد.

وی افزود: شهید مطهری می گوید پیدایش سکولاریسم معلول متفکران دیندار بوده است؛ آنقدر اصحاب کلیسا با فطرت خداداد بشر در افتادند و حقوق و کرامت انسانی را زیرپا گذاشتند تا اینکه آنهایی که درد دین داشتند به این نتیجه رسیدند که برای حفظ قداست دین راهی به جز جدایی کلیسا از کاخ ندیدند و راه دین از حکومت را جدا کردند تا سایه این قداست برداشته شده و انسانها بتوانند حرف بزنند.

وی افزود: حالا ما بعد از تجربه تلخی که مسیحیت در عرصه حکومت داشت بار دیگر با دنیا از ارائه الگوی جدید سخن می گوییم و برای اینکه به آن تجربه تلخ دچار نشویم چاره ای جز این نداریم که جایگاه انسان و حقوق بشر را در این تئوری روشن کنیم.

دکتر اسماعیلی با اشاره به آیات قرآنی و روایات اسلامی، بر حفظ جایگاه و کرامت انسانی در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تأکید کرد و گفت: در الگوی مورد نظر ما انسان نقش محوری و اساسی دارد چون حقوق بشر هم محور توسعه و هم هدف توسعه است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: یکی از نقاط ضعف توسعه و مفهوم غربی آن همین است که انسان محور توسعه غربی نیست و اگر هست تنها انسان مادی و جدای از خدا و آخرت مورد نظر است. این در حالی است که قرآن در موارد متعدد از جمله سوره ابراهیم پیشرفت و همه مخلوقات هستی را برای تکامل انسان می خواند. بر همین اساس است که الگوی پیشرفت مورد نظر ما هیچگاه منحصر به پیشرفت در تکنولوژی و صنعت نمی شود.

وی با اشاره به آیات قرآن و روایاتی که از ائمه در مورد کرامت انسانی بیان شده است، افزود: امام علی(ع) در یکی از خطبه های معروف خود بر اجرای احکام الهی تأکید می کنند و می فرمایند در میان احکام الهی حرمت انسان از همه بالاتر است و آن را همسنگ توحید می خوانند. حقوق انسان فارغ از اینکه چه دینی دارد مورد توجه اسلام است.

دکتر اسماعیلی در پایان با بیان اینکه از نظر قرآن پیشرفت برای انسان و به دست انسان است، گفت: توسعه آنگونه که اسلام می فرماید باید با مشارکت تک تک شهروندان به وجود آید. مدیریت و پیشرفت یک جامعه بدون احیای کرامت انسانها مورد قبول نیست .