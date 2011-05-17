روابط عمومی نقش تعیین کننده در موفقیت سازمان دارد

حسین کیخا در گفتگو با خبرنگار مهر در زابل، اظهار داشت: نوآوری و تلاش برای ارتقا جایگاه دستگاهها از مهم‌ ترین وظایف روابط عمومی است.

وی گفت: روابط عمومی باید با رصد وقایع، نقش خود را در نهادینه کردن فرهنگ اطلاع رسانی ایفا کند.

وی افزود: روابط عمومی موفق و تحلیلگر است که در کار خود صداقت داشته باشد و این کار سبب جلب اعتماد می شود و نقش بسیار مهم و سازنده ‌ای نیز دارد.

فرماندار زابل بیان داشت: روابط عمومی، مهندسی ارتباط رضایتمندانه و پایدار است و مسئول روابط عمومی باید در برقراری این ارتباط بین دستگاه متبوع و مخاطبان کوشا باشد.

وی گفت: مدیران روابط عمومی باید در برقراری ارتباط میان مدیر دستگاه مربوطه با اصحاب رسانه کوشا باشند و مقدمات حضور مدیران خود را در خبرگزاری ها و صدا و سیما فراهم کنند.

وی با اشاره به برنامه های پیش بینی شده برای روز ارتباطات و روابط عمومی در زابل افزود: در این روز از روابط عمومی ‌های برتر ادارات و دستگاه‌ های این شهرستان تقدیر به عمل می‌آید.

مسئول روابط عمومی فرمانداری زابل نیز اظهار داشت: روابط عمومی باید با رسانه ها ارتباط تنگاتنگی داشته و از این طریق رابطه سازمان متبوع خود را با مخاطبان و محیط جامعه به شیوه مناسبی برقرار کنند.

حامد شهرکی مقدم گفت: روابط عمومی چشمان همیشه بیدار، پرجوش و کم توقع هر دستگاه و سازمانی است.

وی افزود: از وظایف روابط عمومی، مشاوره های موثر به مدیران ارشد سازمان، حفاظت از حریم سازمان در مقابل جو سازی، خلاف گویی و دروغ پردازی است.

وی بیان داشت: همچنین داشتن مهارت فنی، دانش و تخصص، تجربه های موفق و توانمندی فردی از دیگر وظایف روابط عمومی است.