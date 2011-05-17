ایجاد انگیزه در روابط عمومی بر موفقیتهای سازمانها می افزاید

احمد مهربان در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان اظهار داشت: روابط عمومی می تواند گستره ارزشهای علمی و فرهنگی هر جامعه را با تمهیدات خاص به نمایش بگذارد.

وی گفت: کار روابط عمومی و اطلاع رسانی، بسیار حساس، ظریف و قابل توجه است و از آنجا که بیشترین حجم کاری در روابط عمومی ها است باید توجه داشت که اطلاع ‌رسانی به موقع و فعالیت در این حوزه، مطابق با نیازهای جامعه انجام شود .

وی افزود: انتشار به موقع اخبار و اطلاعات در راستای توسعه، ارتقا و نشر فعالیتهای صورت پذیرفته در سازمان ها بر عهده روابط عمومی ها است و این امر آنها را به یک پل ارتباطی مبدل ساخته است .

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان بیان داشت: ساختار روابط عمومی ها مبتنی بر خلاقیت و نمود هنر مؤثر و ارزنده در محیط درونی و بیرونی یک سازمان است، بنابراین برای رسیدن به این ساختار لازم است روابط عمومی ها به ابزار کار و نگرش صحیح مجهز شوند.

وی همچنین پیرامون عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی گفت: نقش این دانشگاه به عنوان بزرگ ترین مجموعه آموزش عالی در جهان در بالا بردن جایگاه علمی کشور انکارناپذیر است.

وی افزود: سهم عظیم دانشگاه آزاد اسلامی در پرورش نیروی انسانی متخصص بسیار ارزنده است .

مهربان نقش دانشگاه آزاد اسلامی را در تخصص نیروهای انسانی بسیار چشمگیر دانست و اظهار داشت: تولید نیروی متخصص دانشگاه آزاد اسلامی که همسو و هماهنگ با نیازهای جامعه باشد توانسته در عرصه های مختلف تاثیر بسیار مثبتی ایفا کند .