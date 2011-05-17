احیای کتابخانه مساجد حرکتی جهت ترویج فرهنگ اسلامی است

حجت الاسلام مصطفی ذوالفقاری با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک بر ضرورت کیفیت بخشی به فعالیتهای فرهنگی هنری مساجد تاکید کرد و گفت: توسعه کمی کتابخانه ها و کانونهای فرهنگی هنری مساجد در کنار کیفیت بخشی این فعالیت ها ضرورت دارد و باید در کارهای فرهنگی از شکل گرایی مطلق پرهیز کرد.

وی قداست مساجد را مهمترین ویژگی کتابخانه های مساجد نسبت به سایر کتابخانه ها دانست و افزود: احیای نقش واقعی کتابخانه های مساجد یک حرکت جهت دار در ترویج فرهنگ ناب اسلامی است.

ذوالفقاری هدف اصلی کتابخانه‌های مساجد را خدمت به جامعه مومنان عنوان و تصریح کرد: در کتابخانه‌های مساجد علاوه بر ارائه خدمات و منابع اطلاعاتی، فعالیت‌های تبلیغات دینی نیز صورت می‌گیرد.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی یادآور شد: از قرن نهم به بعد کتابخانه‌های مساجد دچار انحطاط شدند و حمله مغولان به ایران بسیاری از کتابخانه‌های مساجد را از بین برد و بعد از مغول و به ‌خصوص از زمان صفویه که مساجد رونق دوباره‌ای یافتند، کتابخانه‌های مساجد نیز آرام آرام شکل گرفتند، این روند تا پیروزی انقلاب اسلامی به کندی ادامه یافت اما پس از آن، مساجد دوباره کانون توجه مردم و به‌خصوص جوانان شدند و سازمان‌های مختلفی برای رونق فعالیت آنها به‌وجود آمد.

در حال حاضر 303 کانون فرهنگی و هنری ثبت شده، 182کتابخانه باز و 95 کتابخانه ثبت شده و دارای مجوز در مساجد این استان فعالیت می‌کنند.