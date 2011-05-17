محمد صادق مصطفی زاده با تاکید بر این مهم در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک گفت: با افتتاح سد کمال هر گونه ساخت و ساز جدید در محدوده دریاچه و حریم رودخانه های دیگر ممنوع خواهد شد.

وی افزود: برنامه ریزی های لازم در خصوص دفن بهداشتی زباله توسط شهرداریها ودهیاریها به منظور جلو گیری از نفوذ آلودگی شیمیایی و میکروبی نیز از دیگر اقدامات انجام شده در راستای حفظ کمیت و کیفیت آب سد کمال صالح است.

وی خاطر نشان کرد: کاهش سمسوم و نهاده های کشاورزی در حاشیه اراضی سد، الزام مطالعات زیست محیطی و جلو گیری از هرگونه احداث صنایع در حاشیه سد، حصار کشی اطراف جاده منتهی به سد، جلوگیری از نفوذ پساب و فاضلابهای خانگی روستاهای محدوده رودخانه های سرریز سد از دیگر اولویت های کاری در راستای حفظ کمیت و کیفیت آب سد کمال صالح است.

