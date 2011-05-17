به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه با مشارکت شهرداری تهران و بخش خصوصی سینما شامل پنج سالن سینما و تئاتر مجهز به آخرین تکنولوژی روز دنیا است.
کلنگ احداث این مجموعه صبح روز چهارشنبه توسط عزتالله انتظامی زمین زده میشود، در این مراسم مسئولان سینمایی، مدیران شهرداری تهران و تعدادی از اهالی سینما حضور خواهند داشت. مجموعه فرهنگی سینمایی "باران" با ظرفیت 1300 نفر مجهز به پارکینگ طبقاتی اتومبیل در منطقه تهرانپارس واقع شده است.
منطقهای که طی این سالها فاقد سالن سینما بوده است. این مجموعه سینمایی قرار است طی 36 ماه به بهرهبرداری برسد. مراسم آغاز عملیات اجرایی این پروژه در محل احداث آن واقع در تهرانپارس، انتهای بزرگراه شهید باقری، نرسیده به بلوار استقلال، نبش خیابان 12 و 13 برگزار میشود.
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