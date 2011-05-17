به گزارش خبرنگار مهر، دور رفت از مرحله پلی‌آف رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور در حالی فردا چهارشنبه بین تیم‌های مقاومت سپاسی شیراز و آلومینیوم هرمزگان برگزار می‌شود که تیم گسترش فولاد تبریز همچنان در پی گرفتن دو امتیازی است که کمیته انضباطی و کمیته استیناف فدراسیون فوتبال، آنها را مستحق دریافت آن ندانسته‌اند.

مسئولان این تیم تبریزی مدعی هستند تیم نساجی مازندران از بازیکن خارجی غیر مجاز در دیدار با آنها استفاده کرده و باید نتیجه آن مسابقه که با تساوی به پایان رسید، به سود گسترش فولاد تغییر پیدا کند. در اینصورت آنها با 2 امتیاز این بازی به عنوان تیم نخست گروه"ب" راهی لیگ برتر می شوند، تیم مس سرچشمه کرمان به دیدار پلی‌آف راه یافته و آلومینیوم هرمزگان در همان دسته اول باقی می‌ماند.

این اعتراض‌ها در شرایطی همچنان ادامه دارد که مسئولان مسابقات لیگ آزادگان برنامه‌ریزی‌های لازم برای انجام دیدار رفت از مرحله پلی‌آف رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور را انجام داده و حتی محسن ترکی به همراه رسول فروغی و داود رفعتی به عنوان داوران این مسابقه معرفی شده‌اند.

بدون توجه به این اتفاقات، دیدار تیم‌های فوتبال مقاومت‌سپاسی شیراز و آلومینیوم هرمزگان نخستین فینال دسته اولی‌ها برای صعود به لیگ‌برتر است که قطعا از جذابیت و حساسیت بالایی برخوردار است زیرا تیم فاتح این دو مسابقه هجدهمین تیم فصل آینده لیگ برتر خواهد بود.

مقاومت‌سپاسی که فصل گذشته در بازی پایانی‌اش در لیگ‌برتر در ورزشگاه اکباتان برابر راه‌آهن به نتیجه مساوی رسید و همین امتیاز بقای راه‌آهن را با 38 امتیاز تضمین و زمینه‌ساز سقوط مقاومت به لیگ دسته اول با 37 امتیاز شد، در این فصل نوسانات زیادی داشت و درحالیکه در چندین هفته هم صدرنشین گروه "الف" بود، نتوانست صدرجدول را حفظ کند تا در نهایت پس از صعود مستقیم داماش گیلان، به عنوان تیم دوم گروه راهی دیدار پلی‌آف شود.

شاگردان احمد کلانتری برای اینکه شانس بازگشت به لیگ برتر را از دست ندهند، باید در این مسابقه به پیروزی قابل قبولی دست یابند تا در بازی برگشت که باید در سه جبهه تیم حریف، تماشاگران و گرمای هوا بجنگند، دچار مشکل نشوند.

آلومینیوم هرمزگان هم که چند هفته صدرنشین گروه "ب" بود و به دلیل نوسانات زیاد، در نهایت به خاطر تفاضل گل کمتر نسبت به تیم مس سرچشمه کرمان به عنوان تیم دوم گروه راهی مسابقه پلی‌آف شد.

بندرعباسی‌ها که در ادوار مختلف لیگ برتر، نماینده‌ای در این مسابقات نداشتند، با وینگو بگوویچ در اندیشه پیروزی در مجموع دو دیدار پلی‌آف و شکست طلسم ناکامی‌های گذشته هستند، به همین دلیل به فکر کسب نتیجه مطلوب در بازی رفت و تکمیل آن در بازی برگشت که در ورزشگاه تختی بندرعباس برگزار می‌شود، هستند.

برنامه دیدار دور رفت از مرحله پلی‌آف رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* مقاومت سپاسی شیراز - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 17، ورزشگاه حافظیه شیراز

داور: محسن ترکی، کمک‌ها: رسول فروغی و داود رفعتی، داور چهارم: البرز حاجی‌پور