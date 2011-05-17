به گزارش خبرگزاری مهر، نامزدهای دریافت تندیس بهترینهای بیست و نهمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر به انتخاب داوران انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران معرفی شدند.
داوران این انجمن آنتونیا شرکا، اسماعیل میهندوست، سعید قطبیزاده، کیوان کثیریان، شاپور عظیمی، ذبیح الله رحمانی و چیستا یثربی، نامزدهای دریافت تندیس در 12 رشته، از میان تمام فیلمهای شرکت کننده در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر را اعلام کردند.
در میان کاندیداهای معرفی شده از سوی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران، "جدایی نادر از سیمین" و "یک حبه قند" با نامزدی در هشت رشته رکورددارند و فیلمهای "سعادت آباد" و "مرهم" با شش، "اینجا بدون من" با پنج و "آیینههای رو به رو" با چهار نامزدی، در ردههای بعدی هستند.
"اسب حیوان نجیبی است"، "راه آبی ابریشم" و "مرگ کسب و کار من است" با سه نامزدی و "خیابانهای آرام"، "آلزایمر"، "فرزند صبح" و "آقا یوسف" با دو نامزدی در این فهرست حضور دارند.
برندگان تندیس و بهترینهای هر رشته در پنجمین جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران که 23 خردادماه 90 برگزار میشود، معرفی خواهند شد. فهرست نامزدها (به ترتیب حروف الفبا) به این شرح است:
بهترین فیلم:
1- اسب حیوان نجیبی است (سلیمان علی محمد)
2- اینجا بدون من (سعید سعدی)
3- جدایی نادر از سیمین (اصغر فرهادی)
4- سعادت آباد ( همایون اسعدیان)
5- مرهم (علیرضا داودنژاد)
6- یه حبه قند (رضا میرکریمی)
1- بهرام توکلی (اینجا بدون من)
2- علیرضا داودنژاد (مرهم)
3- اصغر فرهادی (جدایی نادر از سیمین)
4- عبدالرضا کاهانی (اسب حیوان نجیبی است)
5- رضا میرکریمی (یه حبه قند)
1- بهرام توکلی (اینجا بدون من)
2- کامبوزیا پرتوی (خیابانهای آرام)
3- علیرضا داودنژاد (مرهم)
4- امیر عربی (سعادت آباد)
5- اصغر فرهادی (جدایی نادر از سیمین)
1- ویشکا آسایش (ورود آقایان ممنوع)
2- ساره بیات (جدایی نادر از سیمین)
3- غزل شاکری (آینههای رو به رو)
4- طناز طباطبایی (مرهم)
5- مهتاب کرامتی (آلزایمر)
بهترین بازیگر اول مرد:
1- حامد بهداد (سعادت آباد)
2- پرویز پرستویی (سیزده 59)
3- رضا عطاران (اسب حیوان نجیبی است)
4- پیمان معادی (جدایی نادر از سیمین)
5- مهدی هاشمی (آقا یوسف)
بهترین بازیگر مکمل زن:
1- مهناز افشار(سعادت آباد)
2- شایسته ایرانی (آینههای رو به رو)
3- کبری حسنزاده (مرهم)
4- ریما رامینفر(یه حبه قند)
5- آنا نعمتی (برف روی شیروانی داغ)
1- امیر آقایی (سعادت آباد)
2- محسن تنابنده (ندارها)
3- شهاب حسینی (جدایی نادر از سیمین)
4- شاهرخ فروتنیان (آقا یوسف)
5- هدایت هاشمی (یه حبه قند)
1- بهرام بدخشانی (راه آبی ابریشم)
2- حمید خضوعی ابیانه (یه حبه قند)
3- محمود کلاری (جدایی نادر از سیمین)
4- فرخ مجیدی (فرزند صبح)
5- نادر معصومی (مرگ کسب و کار من است)
1- حسن حسندوست (یه حبه قند)
2- بهرام دهقانی (اینجا بدون من)
3- هایده صفییاری (جدایی نادر از سیمین)
4- نازنین مفخم (گلچهره)
5- محمدرضا مویینی (سعادت آباد)
1- حامد ثابت (اینجا بدون من)
2- فردین خلعتبری (آینههای رو به رو)
3- محمد سپهری شکیب (مرهم)
4- محمد رضا علیقلی (یه حبه قند)
5- کارن همایونفر(مرگ کسب وکار من است)
1- نگار آذربایجانی (آینههای رو به رو)
2- آیدا پناهنده (قصه داود و قمری)
3- امیر ثقفی (مرگ کسب وکار من است)
4- هومن سیدی (آفریقا)
5- فردین صاحبالزمانی (چیزهایی هست که نمیدانی)
1- هدیش بیگدلی شاملو وعباس شوقی (جلوههای ویژه خیابانهای آرام)
2- مجید یوسفزاده ( تیتراژ شش نفر زیر باران)
3- ابراهیم حقیقی (تیتراژ راه آبی ابریشم)
4- سعید ملکان ( چهره پردازی راه آبی ابریشم، فرزند صبح و آلزایمر)
5- محسن شاه ابراهیمی (طراحی صحنه یه حبه قند)
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