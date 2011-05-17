به گزارش خبرگزاری مهر، نامزدهای دریافت تندیس بهترین‌های بیست‌ و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر به انتخاب داوران انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران معرفی شدند.

داوران این انجمن آنتونیا شرکا، اسماعیل میهن‌دوست، سعید قطبی‌زاده، کیوان کثیریان، شاپور عظیمی، ذبیح الله رحمانی و چیستا یثربی، نامزدهای دریافت تندیس در 12 رشته، از میان تمام فیلم‌های شرکت کننده در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر را اعلام کردند.

در میان کاندیداهای معرفی شده از سوی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران، "جدایی نادر از سیمین" و "یک حبه قند" با نامزدی در هشت رشته رکورددارند و فیلم‌های "سعادت آباد" و "مرهم" با شش، "اینجا بدون من" با پنج و "آیینه‌های رو به رو" با چهار نامزدی، در رده‌های بعدی هستند.

"اسب حیوان نجیبی است"، "راه آبی ابریشم" و "مرگ کسب و کار من است" با سه نامزدی و "خیابان‌های آرام"، "آلزایمر"، "فرزند صبح" و "آقا یوسف" با دو نامزدی در این فهرست حضور دارند.

برندگان تندیس و بهترین‌های هر رشته در پنجمین جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران که 23 خردادماه 90 برگزار می‌شود، معرفی خواهند شد. فهرست نامزدها (به ترتیب حروف الفبا) به این شرح است:

بهترین فیلم:

1- اسب حیوان نجیبی است (سلیمان علی محمد)

2- اینجا بدون من (سعید سعدی)

3- جدایی نادر از سیمین (اصغر فرهادی)

4- سعادت آباد ( همایون اسعدیان)

5- مرهم (علیرضا داودنژاد)

6- یه حبه قند (رضا میرکریمی)

بهترین کارگردانی:



1- بهرام توکلی (اینجا بدون من)

2- علیرضا داودنژاد (مرهم)

3- اصغر فرهادی (جدایی نادر از سیمین)

4- عبدالرضا کاهانی (اسب حیوان نجیبی است)

5- رضا میرکریمی (یه حبه قند)

مهدی هاشمی برای بازی در "آقا یوسف" نامزد دریافت تندیس بهترین بازیگر مرد است

بهترین فیلمنامه:



1- بهرام توکلی (اینجا بدون من)

2- کامبوزیا پرتوی (خیابان‌های آرام)

3- علیرضا داودنژاد (مرهم)

4- امیر عربی (سعادت آباد)

5- اصغر فرهادی (جدایی نادر از سیمین)

بهترین بازیگر اول زن:



1- ویشکا آسایش (ورود آقایان ممنوع)

2- ساره بیات (جدایی نادر از سیمین)

3- غزل شاکری (آینه‌های رو به رو)

4- طناز طباطبایی (مرهم)

5- مهتاب کرامتی (آلزایمر)



بهترین بازیگر اول مرد:



1- حامد بهداد (سعادت آباد)

2- پرویز پرستویی (سیزده 59)

3- رضا عطاران (اسب حیوان نجیبی است)

4- پیمان معادی (جدایی نادر از سیمین)

5- مهدی هاشمی (آقا یوسف)



بهترین بازیگر مکمل زن:



1- مهناز افشار(سعادت آباد)

2- شایسته ایرانی (آینه‌های رو به رو)

3- کبری حسن‌زاده (مرهم)

4- ریما رامین‌فر(یه حبه قند)

5- آنا نعمتی (برف روی شیروانی داغ)

بهترین بازیگر مکمل مرد:



1- امیر آقایی (سعادت آباد)

2- محسن تنابنده (ندارها)

3- شهاب حسینی (جدایی نادر از سیمین)

4- شاهرخ فروتنیان (آقا یوسف)

5- هدایت هاشمی (یه حبه قند)

بهترین فیلمبرداری:



1- بهرام بدخشانی (راه آبی ابریشم)

2- حمید خضوعی ابیانه (یه حبه قند)

3- محمود کلاری (جدایی نادر از سیمین)

4- فرخ مجیدی (فرزند صبح)

5- نادر معصومی (مرگ کسب و کار من است)

بهترین تدوین:



1- حسن حسن‌دوست (یه حبه قند)

2- بهرام دهقانی (اینجا بدون من)

3- هایده صفی‌یاری (جدایی نادر از سیمین)

4- نازنین مفخم (گلچهره)

5- محمدرضا مویینی (سعادت آباد)

بهترین موسیقی متن:



1- حامد ثابت (اینجا بدون من)

2- فردین خلعتبری (آینه‌های رو به رو)

3- محمد سپهری شکیب (مرهم)

4- محمد رضا علیقلی (یه حبه قند)

5- کارن همایون‌فر(مرگ کسب وکار من است)

جایزه خلاقیت و استعداد درخشان (ویژه سینماگران جوان و فیلم اولی):



1- نگار آذربایجانی (آینه‌های رو به رو)

2- آیدا پناهنده (قصه داود و قمری)

3- امیر ثقفی (مرگ کسب وکار من است)

4- هومن سیدی (آفریقا)

5- فردین صاحب‌الزمانی (چیزهایی هست که نمی‌دانی)

جایزه استفاده‌خلاقانه از دستاوردهای فنی:



1- هدیش بیگدلی شاملو وعباس شوقی (جلوه‌های ویژه خیابان‌های آرام)

2- مجید یوسف‌زاده ( تیتراژ شش نفر زیر باران)

3- ابراهیم حقیقی (تیتراژ راه آبی ابریشم)

4- سعید ملکان ( چهره پردازی راه آبی ابریشم، فرزند صبح و آلزایمر)

5- محسن شاه ابراهیمی (طراحی صحنه یه حبه قند)