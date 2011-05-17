حسین هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با آنچه که ما بر سر ادغام مطرح کرده ایم دو سال قبل در روز صنعت و معدن بوده که رئیس جمهور نیز در آن جلسه حضور داشته اند که البته طرح این موضوع مورد استقبال رئیس جمهور قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: به دلیل اینکه هم اکنون اصل 44 قانون اساسی در حال اجرایی شدن است به نظر می رسد که بهترین زمان برای ادغام باشد و البته واحدهای صنعتی و معدن نیز در حال واگذاری هستند و شرایط برای حرکت سبکبال هر دو وزارتخانه بعد از ادغام است.

وی تصریح کرد: رئیس جمهور در آن جلسه موافقت با ادغام بازرگانی در صنعت کردند و البته به دلیل برخی شرایط آن زمان ادغام انجام نشد.

به گفته هاشمی، اینکه صنعت در بازرگانی و نفت در نیرو ادغام شود پیام خوبی برای بخش صنعت و تولید نبود با توجه به اینکه سال 90 سال جهاد اقتصادی است و دولت باید 1.5 میلیون اشتغال ایجاد کند، بنابراین تنها جایی که این شغل را تامین می کند، بخش تولید است.

وی اظهار داشت: این ادغام ها پیام خوبی نداشت که امیدواریم در لایحه ای که دولت به مجلس تقدیم می کند، این موضوع جبران شود. البته موضع کمیسیون صنایع محور قرار دادن تولید است و مجلس نیز همراهی خواهد کرد.



