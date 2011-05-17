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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۸:۳۳

انجمن نویسندگان کودک و نوجوان به بررسی آثار هاکسلی می‌نشیند

انجمن نویسندگان کودک و نوجوان به بررسی آثار هاکسلی می‌نشیند

پنجمین نشست بهاری گروه ادبی گمانه‌زن (آکادمی فانتزی) و انجمن نویسندگان کودک و نوجوان به بررسی زندگی و آثار آلدوس هاکسلی نویسنده اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، آلدوس لئونارد هاکسلی (26 ژولای 1894 – 22 نوامبر 1963) نویسنده، منتقد، فیلمنامه‌نویس، نمایشنامه‌نویس و شاعر انگلیسی‌تبار است که بیشتر شهرت خود را مدیون شاهکار‌های ادبی خود، دنیای شگفت انگیز نو وAfter many a summer بوده است.

از این نویسنده 3 کتاب دنیای شگفت‌انگیز نو، زرد کرومی و بوزینه و ذات به فارسی ترجمه شده‌اند.

"دنیای شگفت‌انگیز نو" نوشته سال 1932 است و داستان آن در قرن 26 در لندن اتفاق می‌افتد. عنوان کتاب از قسمتی از نمایشنامه "توفان" از ویلیام شکسپیر گرفته شده‌است.

علاقه‌مندان به ادبیات فانتزی می‌توانند چهارشنبه 28 اردیبهشت از ساعت 17 تا 19 در محل انجمن نویسندگان کودک و نوجوان به نشانی خیابان سمیه، بین فرصت و مفتح، بن‌بست پروانه، پلاک 2 حضور یابند.

کد مطلب 1313601

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