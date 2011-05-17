به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، آیت الله سید محمد شاهچراغی عصر دوشنبه در دیدار مدیر کل و شورای معاونین آموزش و پرورش استان سمنان گفت: مهمترین کار در آموزش و پرورش کار فرهنگی است.

نماینده سمنان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: وقتی خداوند کسی را دوست دارد او را محل مراجعه مردم قرار می دهد.

شاهچراغی با بیان اینکه سعی کنید برخوردتان اخلاقی باشد، اظهار داشت: اخلاص و توکل به خداوند را در رأس کارهای خود قرار دهید.

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان نیز در این دیدار با اشاره به برنامه های خود در آموزش و پرورش به حفظ جایگاه ویژه آموزش و پرورش و ارتقاء کیفیت آن و رعایت شان و منزلت معلمان و تلاش در جهت ارتقاء آن اشاره کرد.

محمد بنائیان سفید افزود: رشد و ارتقای فعالیت های فنی و حرفه ای و هدایت آموزش و پرورش به سوی سه هدف تهذیب، تحصیل و ورزش و تلاش در جهت ایجاد روحیه تفکر و نوآوری و تحول در آموزش و پرورش از برنامه های آموزش و پرورش استان سمنان است.

وی اظهار امیدواری کرد: با همدلی و همکاری فرهنگیان استان سه اصل اراده ملی، خرد جمعی و درک حقیقی را به منصه ظهور برسانیم.

وی افزود: باید با وفاق و همدلی معلمان و پرسنل، درک واقعی از مسائل و توجه به مساله آمایش سرزمینی به اداره نظام آموزشی پرداخت.

بنائیان سفید یاد آور شد: کار معلم شناخت استعدادهای دانش آموزان و بستر سازی مناسب برای رشد استعدادها و تبدیل کردن آنها به عقلانیت است.