موزه هنرهای معاصر شرق کشور در سمنان ایجاد می شود

امیرعلی عموزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: کارخانه ریسمان ریسی سابق به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان واگذار شده و این اداره کل مصمم است تا موزه هنرهای معاصر شرق کشور را در این مکان احداث کند.

وی ابراز امیدواری کرد: فاز اول این موزه در مدت یک سال به بهره برداری برسد.

مدیر کل ارشاد استان سمنان با بیان اینکه هم اکنون در تمامی شهرهای این استان یا مجتمع فرهنگی هنری وجود دارد یا در دست ساخت است، گفت: ظرف دو سال آینده شهری در استان سمنان وجود ندارد که مجتمع فرهنگی هنری نداشته باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان افزود: در راستای مقابله با جنگ نرم یک مجتمع رسانه های دیجیتال در 600 متر مربع ساخته شده است.

عموزاده با بیان اینکه در این مجتمع کارگاه آموزشی رایانه نیز وجود دارد، گفت: در شهرستان های دامغان، شاهرود، گرمسار و مهدیشهر نیز مجتمع های فرهنگی و هنری رسانه های دیجیتال تاسیس می شود.

وی افزود: 47 مرکز آموزشگاه های فعال در بخش هنرهای تجسمی، موسیقی و نمایش در حال فعالیت هستند.