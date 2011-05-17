مشارکت مردم؛ کلید نوسازی بافت فرسوده همدان

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، کارشناسان بر این باورند که وجود بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیرمجاز یکی از بیماری‌های شهری است که از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی، فرهنگی و امنیتی بسیاری از ناهنجاری‌های را در دل خود نهفته دارد .

کارشناسان معتقدند که برای حل این گونه معضلات و تامین امنیت جانی شهروندان در مقابل ساخت و سازهای بی‌کیفیت، قدیمی و فرسوده، باید این مناطق بهسازی و نوسازی شود .

2589 هکتار بافت فرسوده و سکونتگاه غیررسمی در همدان شناسایی شده است

براساس گزارش‌های رسمی، تاکنون دو هزار و 589 هکتار بافت فرسوده و سکونتگاه غیررسمی در همدان شناسایی شده است که از این میزان هزار و 927 هکتار مربوط به بافت فرسوده و مابقی مربوط به سکونتگاه‌های غیررسمی است .

در حال حاضر نزدیک به 11.5 درصد از جمعیت 11 شهر دارای بافت فرسوده استان همدان در بافت‌های فرسوده سکونت دارند .

آنچه مسلم است اینکه با توجه به نیاز سالانه استان همدان به احداث واحدهای مسکونی جدید و با توجه به نیاز انباشت شده تقاضای مسکن از سال‌های پیش، دولت برای پاسخگویی به این نیاز، راهکارهای مختلفی که مهمترین آن طرح مسکن مهر است را در نظر گرفته تا با انجام آن در اراضی و شهرک‌های اطراف شهر‌ها، بخشی از سر ریز جمعیت را در این مناطق جای دهد .

اما به گفته برخی کارشناسان این طرح به تنهایی کافی نیست و باید به جای توسعه افقی شهرها، توسعه عمودی مورد توجه قرار گیرد .

انبوه سازی در همدان با کمبود زمین مواجه است

در حال حاضر بحث کمبود زمین از جمله محدودیت‌هایی است که باعث می‌شود طرح‌‌های انبوه‌سازی با مشکل مواجه شود، اما حمایت دولت از ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده آن هم به صورت انبوه‌سازی می‌تواند بخشی از مشکل زمین را در شهر‌ها حل کند .

به گفته مسئولان مسکن و شهرسازی در حال حاضر عمر متوسط ساختمان حداقل 100 سال است، در حالی که بیش از 70 درصد ساختمان‌های موجود در بافت‌های فرسوده کمتر از 50 سال دارند و این بیانگر رعایت نکردن مشخصات فنی و مقررات ملی ساختمان در ساخت و سازهاست .

مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان استان همدان با بیان اینکه ساماندهی هر هکتار بافت فرسوده در استان همدان یک صد میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد، گفت: دولت در راستای احیای بافتهای فرسوده تسهیلات ویژه‌ای اختصاص داده است .

شهرداری و وزارت مسکن باید 10 درصد بافتهای فرسوده را بازسازی کنند

محمدعلی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بر اساس ماده 171 قانون برنامه پنج ساله پنجم، وزارت مسکن و شهرداری ها باید 10 درصد بافتهای فرسوده را از منابع خود و تسهیلات ارائه شده بازسازی کنند، گفت: در این ماده قانونی مقرر شده تا دولت حداقل 50 درصد از منابع اعتبارات و تسهیلات در اختیار خود را به بهسازی بافتهای فرسوده اختصاص دهد .

اسدی افزود: در استان همدان تهیه طرح ساماندهی بافتهای فرسوده شهری، پرداخت تسهیلات ارزان قیمت بدون سپرده، تخفیف در صدور پروانه های ساختمانی پرداخت ودیعه اسکان موقت و تهیه طرح ظرفیت سنجی بافتهای فرسوده مد نظر قرار دارد .

دفاتر خدمات نوسازی محله ای در همدان راه اندازی می شود

مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان استان همدان از ایجاد دفاتر خدمات نوسازی محله ای در استان همدان خبر داد و گفت: این دفاتر از طریق وزارت کشور به استانداری و شهرداری ابلاغ شده که با این اقدام مولفه دیگری در سرعت بخشی به نوسازی و بهسازی بافت فرسوده رقم می خورد .

محمدعلی اسدی با اشاره به اینکه اعتبارات سال جاری برای اجرای طرح های عمرانی بافت فرسوده هنوز اعلام نشده است، افزود: امسال اعتبارات مربوط به تسهیلات ساخت چهار برابر افزایش خواهد داشت .

وی گفت: در حال حاضر به ازای هر واحد سنتی ساز 200 میلیون ریال و هر واحد صنعتی ساز 220 میلیون ریال تسهیلات پرداخت می شود .

محمد‌علی اسدی با بیان اینکه شعار شرکت عمران و مسکن‌سازان "نوسازی بافت‌های فرسوده یک انتخاب نیست یک ضرورت است"، اظهار داشت: بیشترین بافت فرسوده در شهر همدان با وسعت 825 هکتار و کمترین آن در شهر جورقان با 44 هکتار قرار دارد .

عوارض نوسازی بافت فرسوده 50 درصد کاهش یافت

مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان استان همدان گفت: بسته‌های حمایتی دولت برای بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شامل تخفیف حداقل 50 درصدی عوارض صدور پروانه ساختمانی، پرداخت تسهیلات ارزان قیمت بدون سپرده 20 تا 22 میلیون تومانی به ازای هر واحد مسکونی و پرداخت کمک ودیعه اسکان موقت در صورت تجمیع حداقل دو پلاک است که با این بسته حمایتی مسیر روشنی برای ساکنان بافت‌های فرسوده در نهضت نوسازی و بهسازی آنها قرار داده شده است .

مدیرعامل شرکت عمران و مسکن‌سازان استان همدان افزود: این شرکت بر اساس دستورالعمل‌های موجود وظیفه اطلاع‌رسانی و بسترسازی برای عموم مردم در استفاده از بسته حمایتی را دارد که در نشست‌های هم‌اندیشی که در شهرستان‌های استان آغاز شده به تعهد خود عمل می‌کنیم و پای صحبت‌های ساکنان بافت فرسوده می‌نشینیم .

وی با اشاره به اینکه پارسال دو هزار و 400 واحد‌، تسهیلات ویژه بافت‌های فرسوده را دریافت کردند که در مقایسه با سال 88 دو برابر شده است، میزان تسهیلات برای هر واحد در سال 88 را‌، 150 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: سال 89 این تسهیلات به 200 میلیون ریال برای هر واحد افزایش یافت .

285 واحد مسکونی در بافت فرسوده بهره برداری شد

وی با اشاره به افتتاح 285 واحد مسکونی در بافت فرسوده در سال 89 اظهار اشت: همدان با 209 واحد بیشترین واحد افتتاح شده و ملایر با هشت واحد کمترین واحد افتتاح شده در بافت فرسوده را داشته است .

وی با بیان اینکه با فراهم شدن شرایط جدید، مردم قادر خواهند بود با توجه به توانایی‌هایشان در نوسازی بافت‌های فرسوده شهری مشارکت داشته باشند، گفت: براساس بند 48 ماده واحده قانون بودجه کشور، املاک موجود در شهرها که فاقد سند مالکیت هستند، مشکل عدم پرداخت تسهیلاتشان رفع شده و تسهیلات بانکی با تعیین وثیقه یا تضمین معتبر مورد قبول سیستم بانکی، قابل پرداخت است .

وی گفت: در این شرایط که بر اساس سیاست‌های کلان وزارت مسکن و شهرسازی فراهم شده است، ارزان‌سازی مسکن در بافت‌های فرسوده امکان‌پذیر خواهد بود و روند نوسازی این بافت‌ها را با مشارکت مردم تسهیل و تسریع می‌کند .

مشارکت مردمی حلقه مفقوده نوسازی بافت فرسوده است

وی با بیان اینکه جلب مشارکت مردمی به عنوان حلقه مفقوده بهسازی و نوسازی بافت فرسوده مطرح است، گفت: برای جلب مشارکت مردم جلساتی با ساکنان مناطق بافت فرسوده برگزار شده که راهبرد جدید شرکت، اجرای طرح چهره به چهره در راستای ارائه اطلاعات و راهنمایی ساکنان این مناطق است که از شهرستان نهاوند آغاز خواهد شد .

اسدی افزود: تاکنون شش هزار و 38 واحد در بافت فرسوده برای استفاده از تسهیلات به بانک ها معرفی شده اند که کار 70 درصد از این تعداد به پایان رسیده است .

مدیر عامل شرکت عمران ومسکن سازان در ادامه گفت: پارسال به منظور بازگشایی معابر پنج هزار متر مربع املاک در شهرهای همدان‌، ملایر و تویسرکان با اعتبار 32 میلیارد ریال هزینه خریداری شد .

وی در توضیح اقدامت انجام شده برای توانمند سازی حاشیه شهر همدان نیز اظهار داشت: از سال 88 اعتباری از سوی مرکز از ردیف اعتبارات عمومی برای این مناطق اختصاص یافت که با صرف 30 میلیارد ریال 27 پروژه عمرانی در پنج منطقه حاشیه شهر همدان احداث شد .

11 پروژه عمرانی در حاشیه شهر همدان در دست ساخت است

اسدی گفت: در سال گذشته نیز 20 میلیارد ریال دیگر به این مناطق اختصاص یافت که 11 پروژه عمرانی در حال ساخت است .

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان همدان نیز با اشاره به ساماندهی هزار و 900 هکتار بافت فرسوده در استان همدان اظهار داشت: 770 واحد مسکن مهر نیز در این بافت‌ها در حال ساخت است .

اصغر مجیدی از اجرای بسته‌های تشویقی ساکنان بافت‌های فرسوده در سال 90 خبر داد و افزود: ودیعه مسکن به مدت دو سال به متقاضیان احداث منازل مسکن مهر این بافت‌ها پرداخت می‌شود .

وی از تخفیف عوارض 50 درصدی پروانه ساخت در شهرداری در بافت‌های فرسوده استان برای انبوه‌سازان خبر داد و اظهار داشت: همچنین در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت در سال جاری هشت هزار و 9 واحد مسکونی ساخته و تحویل متقاضیان خواهد شد .

رئیس مسکن و شهرسازی استان همدان سال 90 را سال شکوفایی مسکن مهر در استان همدان دانست و افزود: همه زیرساخت‌ها برای تسریع در پروژه مسکن مهر مهیا شده است .

با این تفاسیر آنچه مسلم است اینکه طرح‌های ساماندهی بافت فرسوده در زمره طرح‌های تفصیلی ویژه‌ای است که باید براساس واقعیت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ساکنان این نوع بافت انجام گیرد و اینکه تا چه حد می‌توان مردم را در برنامه‌ریزی و تهیه طرح‌ها مشارکت داد به ظرفیت مردم در تصمیم‌سازی در خصوص مسائل و مشکلات بافت مورد نظر بر می‌گردد.