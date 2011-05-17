وزارت علوم هنوز طرح ایجاد گرایش "نقد ادبی" را تصویب نکرده است

حسن ذوالفقاری سخنگوی انجمن علمی نقد ادبی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر از سرنوشت طرح پیشنهادی انجمن برای تاسیس گرایش "نقد ادبی" در مقطع کارشاسی ارشد در وزارت علوم اینگونه گفت: هنوز اتفاقی نیفتاده است. این طرح مدت‌ها پیش به وزارت علوم ارائه شده، ولی هنوز خبری از تصویب آن به ما نرسیده است.

وی ادامه داد: نقد ادبی مساله‌ای است که باید با برنامه و کار کارشناسی راجع به آن تصمیم‌گیری کرد؛ چرا که هدف از ایجاد چنین گرایشی، همان تربیت نیروی متخصص است که محل رسیدن به چنین جایگاهی هم قطعا دانشگاه است؛ چراکه در چنین فضایی مباحث علمی جا می‌افتد.

موسس انجمن نقد ادبی با تاکید بر اینکه ایجاد گرایش نقد ادبی در دانشگاه‌ها به بومی شدن آن کمک می‌کند، بیان کرد: با نگارش پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها دیگر مساله نقد ادبی چه در حوزه نظریه‌پردازی و چه کاربردی صرفا در قالب استفاده از ترجمه آثار دیگر کشورها نخواهد بود و با بومی شدن مسائل می‌توانیم در این زمینه صاحب اندیشه شویم.

ذوالفقاری افزود: متاسفانه برخی نظریه‌های خارجی توسط برخی افراد که بر این حوزه آشنایی نداشته و به زبان هم تسلط ندارند به فارسی برگردانده می‌شود که وقتی با اصل نظریه روبه‌رو می‌شویم، آشکار می‌شود که چقدر در ترجمه به تخیل فرد آغشته شده است.

وی وظیفه وزارت علوم را رسیدگی سریع‌تر به این مساله دانست و گفت: وزارت علوم باید تلاش کند طرح‌هایی که به رشد نقد ادبی در کشورمان منجر می‌شود، بها دهد تا گرایش‌ها و رشته‌هایی در این زمینه توسعه پیدا کند. نقد ادبی علاقه‌مندان زیادی هم دارد، ولی ما در انجمن کارمان صرفا پیشنهاد است و قدرت اجرایی نداریم.

این منتقد اضافه کرد: ما سال گذشته پیشنهادهایی به دانشگاه‌های مختلف مبنی بر ایجاد شعبه، برپایی کارگاه‌ها و فعالیت‌های جنبی برای نهادینه شدن نقد ادبی در فضای دانشگاهی دادیم که برخی از آنها استقبال کردند و برخی دیگر هم هنوز پاسخی نداده‌اند.

ذوالفقاری در پایان اشاره کرد: البته ابلاغ از بالا هم تاثیری ندارد؛ بلکه باید احساس نیاز و ضرورت به هر رشته‌ای از درون دانشگاه‌ها ایجاد شود که فکر می‌کنم این نیاز در حال حاضر در جامعه دانشگاهی وجود دارد.

پیش از این محمود فتوحی، رئیس انجمن علمی نقد ادبی ایران در گفتگویی با مهر از ارائه طرح تاسیس گرایش "نقد ادبی" در مقطع کارشاسی ارشد توسط چند تن از استادان متخصصان نقد ادبی از جمله امیرعلی نجومیان، تقی پورنامداریان و حسن ذوالفقاری خبر داده بود.

وی همچنین با اشاره به تفاوت ماهوی نقد ادبی با نقد ژورنالیستی، از ورود افراد غیردانشگاهی و حتی غیرمتخصص به حیطه فعالیت‌های اجرایی در حوزه نقد ادبی ابراز تاسف کرده بود. این اظهار نظر پس از اعلام این خبر که محمدرضا سرشار داستان‌نویس نیز از آماده‌ شدن طرح ایجاد رشته‌ دانشگاهی نقد ادبی توسط وی در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی خبر داده بود، صورت گرفت.