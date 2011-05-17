به گزارش خبرنگار مهر، ضد انقلاب فراخوان داده بود تا یکشنبه 25 اردیبهشت ماه روز اعتراض و اعتصاب در دانشگاه‌های ایران باشد و حتی در این روز مدعی اخباری مبنی بر اعتصاب و تعطیلی کلاس‌ها در برخی دانشگاه‌ها شده بود این درحالیست که معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ضمن رد بروز اعتصاب و اغتشاش در دانشگاه‌های کشور در این روز، مقصود طراحان چنین فراخوان‌هایی که بیشتر با هدف حضور رسانه‌ای ضد انقلاب رقم می‌خورد را تشریح کرد.

غلامرضا خواجه سروی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: روز یکشنبه 25 اردیبهشت ماه تا ساعتی که پیگیری کردم اتفاق خاصی در دانشگاه‌های ما نیافتاده است. تصوری که ضد انقلاب از صدور این فراخوان داشته است به نظر می‌رسد این بوده که یک فراخوانی صادر کنند تا ببینند وزن خودشان در محیط های دانشگاهی چقدر است. به هر حال گزارشی نداشته‌ایم که بخواهد در دانشگاه‌ها تجمعی اتفاق افتاده باشد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با بیان اینکه عناصر ضد انقلاب خیلی در محیط های دانشگاهی کشور جایگاهی ندارند گفت: محیط دانشگاهی ما محیطی فعال، با نشاط و پویا است اما هیچ‌گاه بهانه به دست ضد انقلاب و دشمن نمی‌دهد و همیشه به دنبال این است تا اهدافی که ملت ایران و جامعه ایران دارد را دنبال کند.

این استاد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع) تلاش‌های ضد انقلاب برای غیرعادی جلوه دادن وضعیت دانشگاه‌های ایران را بدون ربط با موج بیداری اسلامی منطقه ندانست و به مهر گفت: با توجه به فضای منطقه و فضای بیداری اسلامی و با توجه به اینکه کانون این بیداری اسلامی نیز قاعداتاً کشور ایران است، بخصوص پس از تحولات مصر و بحرین، تمام تلاش دنیای غرب، رژیم صهیونیستی، دولت آمریکا و دشمنان این مرز و بوم بر این است که کانون این موج را به انحای مختلف تضعیف کنند.

خواجه سروی در تشریح یکی از تلاش‌های دشمنان قسم‌خورده انقلاب برای تضعیف کانون موج بیداری اسلامی گفت: یکی از این تلاش‌ها این است که می‌خواهند تصوری ایجاد کنند مبنی بر اینکه محیط های دانشگاهی ایران دستخوش آشوب و بلوا است و روال عادی خود را طی نمی‌کند. این درحالیست که در این سال‌ها دیده‌ایم که دانشگاهیان ما با توجه به بینش و بصیرتی که داشتند نگذاشتند آنچه که دشمنان می‌خواستند اتفاق نیافتد و اتفاقاً خلاف آن حرکت کردند.

وی افزود: شاید بیشترین تعداد کسانی که در این روزها به سرکوب جنبش‌های اسلامی و بیداری اسلامی در کشورهای اسلامی واکنش نشان دادند دانشگاهیان بودند. همچنین در مجامع علمی ایران بر روی بحث بیداری اسلامی کار علمی صورت می‌گیرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد همه این تلاش‌های ضد انقلاب برای این است که کانون بیداری اسلامی دچار ضعف شود و تصور اینکه این کانون هنوز هم می‌تواند موج‌ساز باشد و دنیا را حرکت دهد باعث نگرانی دشمنان بیداری اسلامی شده است. لذا در صدد تضعیف کانون بیداری اسلامی هستند تا در نهایت این تضعیف باعث شود که ملل اسلامی هم دچار نومیدی شوند و از سرعت حرکت بیداری اسلامی کاسته شود.