400 کیلومتر راه روستایی در خراسان شمالی آسفالت می شود

احمدرضا عفتی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: خراسان شمالی از نظر راه روستایی از میانگین کشوری از استانهای عقب افتاده است و لذا برای سال 90 حدود 400 کیلومتر راه با اعتباری بالغ بر 70 میلیارد تومان آسفالت خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه هزار و 410 پروژه عمرانی در خراسان شمالی از محل اعتبارات عمرانی سال 89 در دست اجرا است تصریح کرد: پارسال برای اجرای این پروژه ها هزار و 880 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شد که 79 درصد از این بودجه تخصیص یافته است.



وی افزود: تاکنون 60 درصد از اعتبارات عمرانی سال 89 استان برای اجرای پروژه های عمرانی هزینه شده و بقیه نیز تا پایان سال مالی "تیر ماه" جذب می شود.



وی در خصوص طرحهای آبرسانی خراسان شمالی نیز گفت: آبرسانی از سد شیرین دره به بجنورد تا کنون 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و تاکنون 30 میلیارد تومان اعتبار به این پروژه ملی اختصاص پیدا کرده است.



وی اضافه کرد: 45 روستا در شهرستانهای بجنورد، شیروان، مانه و سملقان تا کنون آبرسانی نشده اند و میانگین برخورداری روستاها از آب سالم 79 درصد است.



معاون امور عمرانی استانداری خراسان شمالی ادامه داد: آبرسانی از سد بارزو به شهرستان شیروان انجام شده است و تصفیه خانه آن توسط وزیر نیرو افتتاح شده و تنها مشکلی که وجود دارد خط انتقال آن است که به صورت روباز است مقرر شده در اسرع وقت در اصلاح آن اقدام صورت پذیرد.



عفتی با اشاره به پروژه بزرگ مسکن مهر در گلستان شهر افزود: کل مساحت گلستان شهر171هکتار است که 14هزار واحد مسکونی در آن در حال ساخت است و قرار است هشت هزار و 500 واحد تا پایان سال به بهره برداری برسد و سه هزار و 500 واحد با تمام زیر ساختها تا پایان تیرماه سال جاری تحویل خواهد شد.



به گفته معاون امور عمرانی استانداری خراسان شمالی بیشتر طرحهای عمرانی از محل بودجه سال 89 تا پایان سال مالی جاری به اتمام رسیده و در هفته دولت به بهره برداری می رسد.



وی مهمترین مزیت پروژه های عمرانی در دست اجرا در خراسان شمالی را اجرای این پروژه ها توسط پیمانکاران بومی استان دانست و گفت: این استان 625 پیمانکار دارای گرید دو تا پنج دارد که عمده فعالیتهای عمرانی راه، مسکن و دیگر بخشها را در دست اجرا دارند.