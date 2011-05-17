دریاچه ارژن شخم زده شد/ بختگان در انتظار سونامی نمک

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، از چند سال پیش که خشکسالی در سطوح مختلف استان فارس رخنه کرد بخش وسیعی از دریاچه های استان را نیز با نابودی و خشکی مواجه کرد به طوریکه برخی از تالابها سطح وسیعی از آب خود را از دست دادند و تعدادی دیگر نیز به کلی خشک شدند.

این خشکی باعث شد که بسیاری از زیستمندان موجود در این مناطق کاشانه خود را ترک کنند چراکه دیگر در سطح گسترده ای از برخی دریاچه ها به دلیل خشکی 100 درصد آب، منابع آبی و غذایی کافی وجود نداشت و در این راستا محیط زیست تا جایی که ممکن بود زیستمندان را ازمناطق خشکسالی زده به سایر نقاط انتقال داد یا مبادرت به تامین نیازهای غذایی آنها کرد.

طی این سه سال وضعیت تالابها و دریاچه ها گاه رو به بهبودی می رفت و گاه نیز در اثر شدت یافتن خشکسالی رو به وخامت می گذاشت و اکنون نیز بررسی دریاچه های مهم این استان نشان می دهد که روزهای بحرانی همچنان آنها را دربر گرفته است.

بختگان در نی ریز، ارژن در حوالی کازرون، مهارلو در نزدیکی شیراز و... از جمله دریاچه هایی در استان فارس هستند که سطح وسیعی از آنها با خشکی مواجه شده و یا کاملا خشک شده اند.

کشاورزان ارژن را شخم زدند

در این خصوص نماینده هماهنگ کننده تالابهای فارس در این خصوص به خبرنگار در شیراز گفت: دریاچه ارژن خشک شده و فقط بخش کوچکی که پوشش گیاهی دارد محفوظ مانده اما به رغم این مسئله بازهم ارژن با مشکل مواجه است.

علمدار علمداری افزود: بدتراز خشک شدن تالاب ارژن این است که قسمتی از این دریاچه که خشک شده، تغییر کاربری یافته و شخم زده شده است و در آن کشاورزی صورت می گیرد.

وی در خصوص شوره زار شدن این تالاب نیز گفت: با توجه به اینکه ارژن در زمان آب داری شیرین بوده قسمت کمی از آن شوره زار شده اما با این وجود حیات تالاب در خطر است.

بختگان در انتظار سونامی نمک

نماینده هماهنگ کننده تالابهای فارس در ادامه سخنان خود با بیان اینکه تالاب بختگان یکی از بهترین تالابهای کشور هم از وسعت و هم از نظر اهمیت است، افزود: وسعت دریاچه بعلاوه دریاچه طشک 150 هزار هکتار و شوری آب در زمان آب داری دریاچه در حد دریاهای آزاد است.

وی با بیان اینکه میزان نمک این دریاچه بسیار بالاست، افزود: طی مدت اخیر با خشک شدن دریاچه تمام کف آن به صورت شوره زارهایی مملو از نمک و انواع رسوبات درآمده که سلامتی تمامی زیستمندان منطقه اعم از انسانها و گیاهان را تهدید می کند.

بختگان در خشکی کامل

علمداری تصریح کرد: شوره زارها در زمان وزش باد جابجا می شود و پس از متصل شدن به گرد و خاکهای اطراف به مزارع رسیده و به صورت مستقیم بر روی زراعت و شور شدن آبهای مزارع تاثیر می گذارد.

وی بیان کرد: تالاب بختگان علاوه بر اینکه دارای گرد و خاک و شوره نمک است، مهمترین تالابها به شمار می رود چراکه در گذشته تمام آلاینده ها را با فرسایش آبی شسته و در تالاب متمرکز می کرده است اما در حال حاضر سنتر در رسوبات تالاب جمع و باعث شده عوامل مخرب بیماری زا در منطقه به وجود آید.

نماینده هماهنگ کننده تالابهای فارس با بیان اینکه روند خشکی و وجود شوره زارها در بختگان خطری است که می تواند زندگی منطقه را تهدید کند، افزود: این منطقه در زمان آب داری یکی از مناطق مهم به شمار می رفته اما با توجه به خشک شدن دریاچه می توان ادعا کرد که سونامی نمک در انتظار بختگان است.

وی گفت: 150 هزار هکتار از وسعت دریاچه بختگان به شوره زار تبدیل شده و هیچ راه حلی برای جلوگیری از بحران وجود ندارد مگر اینکه حقابه دریاچه داده شود و بتوان بر بحران مسلط شد.

فرسایش در کافتر

نماینده هماهنگ کننده تالابهای فارس در خصوص دریاچه کافتر نیز بیان کرد: وسعت این دریاچه نیز به سایر دریاچه ها کمتر بوده و حدود دو هزار هکتار است که این دریاچه نیز کاملا خشک شده و حیاتش به خطر افتاده است.

علمداری افزود: با توجه به اینکه کافتر در یکی از نقاط سردسیر استان واقع شده، فقط با بارش برف و آب شدن آن در ارتفاعات و جاری شدن در دریاچه آب دار خواهد شد که طی مدت اخیر شاهد بارش برف در منطقه نبوده ایم.

دریاچه کافتر

وی عنوان کرد: بر این اساس دریاچه کافتر کاملا خشک شده و ریزگرد در کف تالاب به وجود آمده و دچار فرسایش شده است، از این رو با وزش باد ریزگردهای کف تالاب جابجا می شود.

نماینده هماهنگ کننده استانی تالابهای فارس با بیان اینکه دریاچه کافتر نیز به شوره زار تبدیل شده، ادامه داد: وضعیت این دریاچه نسبت به بختگان بهتر است چراکه مقیاس آن قابل قیاس با سایر دریاچه ها نیست.

پنج هزار هکتار از وسعت 25 هزار هکتاری مهارلو آب دارد

علمداری در ادامه سخنان خود به وضعیت دریاچه مهارلو نیز اشاره کرد و با بیان اینکه وسعت دریاچه مهارلو 25 هزار هکتار است، افزود: در حال حاضر مهارلو کمی آب دارد و بخشهایی که عقب نشینی کرده نیز به شوره زار تبدیل شده است.

وی اضافه کرد: آبدار بودن پنج هزار هکتار از 25 هزار هکتار دریاچه نیز به خاطر فاضلابهایی است که از شیراز وارد دریاچه مهارلو می شود.