بادامچیان: جریان انحرافی به راحتی در دولت نفوذ کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله بادامچیان قائم مقام حزب موتلفه اسلامی روز دوشنبه در گردهمایی هفتگی جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار که در مسجد امام خمینی (ره) برگزار شد، با انتقاد از عملکرد جریان انحرافی تصریح کرد: متاسفانه جریان انحرافی در دولت نفوذ پیدا کرده است. از این رو مباحثی همچون مکتب ایرانی را مطرح می کند در صورتیکه مکتب ما اسلامی است.

وی اضافه کرد: البته مباحث دیگری نیز در این چند روز مطرح شد که مهمترین آنها حضور رمال ها در بخشی از بدنه دولت بود، البته بنده به حضور و بروز رمال ها معتقدم اما این رمال ها ربطی به دولت ندارند اما همانطور که اشاره کردم جریان انحرافی به راحتی در قوه مجریه نفوذ کرده است.



بادامچیان با بیان اینکه در فضای سیاسی همواره باید با آهنگ ولایت حرکت کرد، تصریح کرد: خوشبختانه رئیس جمهور به جایگاه ولی فقیه در نظام اسلامی اشاره کرد، البته رسانه های بیگانه به خصوص بی بی سی فتنه گر در این حوادث اخیر رئیس جمهور ایران را طرفدار خود می خواند، تا بتواند دوگانگی را در ایران ایجاد کند.



وی گفت: با حضور ولی فقیه هیچ گاه دوگانگی در ایران ایجاد نمی شود.



نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنانش با اشاره به بیداری اسلامی در کشورهای منطقه افزود: مردم در کشورهای منطقه بیدار شده اند و به مقابله و مبارزه با سران خود پرداخته اند، البته در داخل کشور مسئولان باید مراقب باشند تا با گفته ها و مطالب خود آب به آسیاب دشمن نریزند چرا که در حال حاضر بیداری اسلامی در منطقه تاثیرات مهمی را گذاشته است، بنابراین دشمن در صدد است به این بیداری آسیب وارد کند.



بادامچیان خاطر نشان کرد: انقلاب اسلامی توانسته پیام مهمی را به کشورهای منطقه ابلاغ و اعلام نماید.



