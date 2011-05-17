محمد کرمی راد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جنایت اخیر صهیونیست ها در حمله به جمعی از مردم در صحرای سینا در روز نکبت تصریح کرد : رژیم صهیونیستی به دنبال تغییر اوضاع منطقه به نفع خود بوده و با اقدامات ضد بشری در تیر اندازی مستقیم به سوی تجمعات مردمی در مرز مصر، لبنان و سوریه نشان داد که این رژیم آخرین نفس های خود را می کشد.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه مدعیان حقوق بشر امروز در مقابل این اقدام سخیف وغیر انسانی رژیم صهیونیستی سکوت کرده اند افزود: باردیگر دروغ پردازی های آمریکا وهم پیمانان غربی آن در دفاع از حقوق بشر آشکار شد.
کرمی ضمن اشاره به وحدت جنبش های حماس وفتح، آنرا باعث نگرانی بیش از پیش رژیم صهیونیستی دانست و گفت :وظیفه دستگاه های دیپلماسی کشورهای اسلامی نیز در این خصوص محکوم کردن اقدامات رژیم صهیونیستی و تقویت وحدت در بین مسلمانان است.
گفتنی است در سالروز تشکیل رژیم صهیونیستی (روز نکبت)، این رژیم غاصب به سوی تجمع مردمی که در مرزهای مشترک فلسطین با لبنان ، سوریه و مصر شکل گرفته بود شلیک کرده و تعدادی از مسلمانان را به شهادت رساند و جمعی را زخمی کرد.
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