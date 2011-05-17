محمد کرمی راد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جنایت اخیر صهیونیست ها در حمله به جمعی از مردم در صحرای سینا در روز نکبت تصریح کرد : رژیم صهیونیستی به دنبال تغییر ‏اوضاع منطقه به نفع خود بوده و با اقدامات ضد بشری در تیر اندازی مستقیم به سوی ‏تجمعات مردمی در مرز مصر، لبنان و سوریه نشان داد که این رژیم آخرین نفس های ‏خود را می کشد.‏

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه مدعیان حقوق بشر امروز در مقابل این ‏اقدام سخیف وغیر انسانی رژیم صهیونیستی سکوت کرده اند افزود: باردیگر دروغ ‏پردازی های آمریکا وهم پیمانان غربی آن در دفاع از حقوق بشر آشکار شد.

‏

کرمی ضمن اشاره به وحدت جنبش های حماس وفتح، آنرا باعث نگرانی بیش از پیش رژیم صهیونیستی دانست و گفت :وظیفه دستگاه های دیپلماسی کشورهای اسلامی نیز در این ‏خصوص محکوم کردن اقدامات رژیم صهیونیستی و تقویت وحدت در بین مسلمانان ‏است.‏



گفتنی است در سالروز تشکیل رژیم صهیونیستی (روز نکبت)، این رژیم غاصب به سوی تجمع ‏مردمی که در مرزهای مشترک فلسطین با لبنان ، سوریه و مصر شکل گرفته بود ‏شلیک کرده و تعدادی از مسلمانان را به شهادت رساند و جمعی را زخمی کرد.



