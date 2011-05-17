جوانان به داشته های انسان ساز فردوسی افتخار کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی دوشنبه شب در همایش بین المللی زاد روز فردوسی اظهار داشت: علاوه بر خرد فردوسی و دانش ارزشمندش، پاس نگه داشتن لغات اصیل از سوی او نیز قابل توجه است.

وی ادامه داد: فکر پویای فردوسی نیز نکته ای است که نباید از آن غافل شد و مصداق این نکته توسل به سزارین در زمان زایمان رستم است که در آن زمان تفکر خلاق و پویای فردوسی به آن پرداخته است.

فردوسی متعلق به همه قرنهاست

فرهادی فردوسی را شاعری ایده پرداز و متعلق به همه قرنها دانست و گفت: فردوسی با اندیشه پویای خود و استفاده از پر طاووس به عنوان امدادگر که هر زمان نیاز شد با آتش زدن امدادگر فرا می خواند، استفاده از موبایل و گروههای امداد و نجات که متعلق به قرن 21 هستند را در ذهن تداعی می کند که در کمتر شاعری دیده می شود.



استاندار البرز با تشکر از حضور فارسی زبانان در همایش از کشور تاجیکستان یاد کرد و اظهار داشت: تاجیکستان کشور زیبایی است که دارای مردمی مومن و ایران دوست است و در آنجا ایرانیان بواسطه شباهت این کشور به ایران اصلا احساس غریبی نمی کنند.



فرهادی ادامه داد: در شهر خجند موزها شبیه ایران هستند و آثار باستانی آنجا با سنگهای ایرانی تزئین شده اند و حتی نوع لباس و غذای مردمان تاجیک بودن در وطن را در ذهن تداعی می کند.



استاندار البرز اظهار امیدواری کرد که با برگزاری چنین کنگره های مشترک دو ملت ایران و تاجیکستان بیش از پیش به یکدیگر نزدیک شوند.