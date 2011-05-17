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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۸:۴۵

مهمترین عناوین روزنامه‌های صبح امروز کشور

مهمترین عناوین روزنامه‌های صبح امروز کشور

مهمترین عناوین روزنامه‌های صبح امروز سه شنبه 27 اردیبهشت ماه بدین شرح است.

آرمان:
سروری با اشاره به فعالیت‌های انتخاباتی اصولگرایان: مدل کمیته 13 نفره شکست خورده است
رضایت استاندار تهران از وضعیت حجاب در پایتخت
مصباحی مقدم: جریان انحرافی اکثر کرسی‌های مجلس را می‌خواهد
زمان استعفای دولتی‌ها برای انتخابات مجلس  

ایران :
رئیس جمهور: ایران به کمتر از رده‌های اول دنیا رضایت نمی‌دهد
مدیرعامل شرکت ملی گاز اعلام کرد: بهای مصرف گاز در 7 ماه نخست امسال
نمایش 28 اثر ایرانی در بازار کن 2011
هشدار یک مقام بانک مرکزی: مردم در موسسات پولی غیرمجاز سپرده گذاری نکنند

تفاهم:
بهای نفت سقوط کرد
بازار اجاره به نفع مستاجرین خواهد شد؛ آرامش در بازار مسکن
رئیس انجمن شرکت های هواپیمایی اعلام کرد: آزادسازی نرخ بیت هواپیما

تهران امروز:
سارکوزی اسرائیل را تهدید کرد
برخلاف اعلام احمدی‌نژاد صورت می‌گیرد؛ خیز دولت برای تسخیر مجلس نهم
افراط دولت در بانکداری بدون ربا

جام جم :
پیشنهاد جدید برای آزادراه فراموش شده؛ قرارگاه خاتم‌الانبیا برای ساخت و تکمیل آزادراه تهران- شمال ظرف 3 سال اعلام آمادگی کرد
3 روز عزای عمومی در فلسطین
احمدی‌نژاد: هر مشکلی در نظام با اشاره رهبری حل می‌شود
 
جوان:
هاآرتص: کابوس اسرائیل واقعیت یافت
احمدی نژاد فولاد غدیر ایرانیان را افتتاح کرد
هشدار سینماگران انقلابی: جریان انحرافی قصد تغییر معاونت سینمایی را دارد

حمایت:
آغاز انتفاضه جدید فلسطینیان علیه اشغالگران
معافیت مالیاتی حقوق کارمندان از ابتدای سال اعمال می‌شود
سوم خرداد انتخابات نهم کلید می خورد
 
خراسان:
نخستین نیروگاه سیکل ترکیبی جهان با استفاده از انرژی خورشید و گاز طبیعی افتتاح شد
وزیر اقتصاد: موضوع پرداخت یارانه به اتباع ایرانی خارج از کشور بررسی می‌شود
معوقات حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خرداد پرداخت می‌شود

دنیای اقتصاد:
برنامه دولت برای دلار
ناپایداری در بورس تهران
مامور ادغام تشریح کرد: صنعت و تجارت پس از ادغام
 
شرق:
 انتقاد توکلی از سخنان رئیس جمهور: ارقام کلیدی سه سال است اعلام نمی‌شوند
وزیر بهداشت اعلام کرد: محرومیت تحصیلی دانشجویان پزشکی سیگاری
ایرانی‌ها برای اولین بار به تماشا رفتند؛ رونمایی از شاهنامه طهماسبی

فرهیختگان:
اسرائیل آماج خشم انقلاب‌های عربی
رئیس جمهور: احدی از دولت حق دخالت در انتخابات را ندارد
احتمال تشکیل وزارتخانه امر به معروف و نهی از منکر

قدس:
چراغ سبز دولت برای افزایش قیمت‌ها
امید به زندگی در ایرانیان به 76 سال افزایش یافت
دوئل وزارتخانه‌ها بر سر ادغام با آموزش عالی

کیهان:
آغاز انتفاضه سوم؛ خروش مردم منطقه در مرزهای فلسطین اشغالی
کشف 5 میدان جدید نفت و گاز در غرب کشور و استان فارس
دیپلمات سعودی را افراد ناشناس در کراچی ترور کردند

ملت ما:
تلاش جریان انحرافی برای به دست گرفتن مجلس؛ غربالگری به سبک اصولگرایان
کمیسیون اصل 90 بررسی می‌کند؛ شکایت نمایندگان از دولت و برخی دولتمردان
بمب نمک زیر سد گتوند، آب کارون شور می‌شود؟

همشهری:
شهرداری و شورای شهر قم به دستور دولت واکنش نشان دادند: مخالفت با عبور مونوریل از حرم حضرت معصومه(س)
نظر دولت درباره یارانه خارج نشین‌ها
نمایندگان تهران پس از بازدید از بوستان ولایت: مدیریت شهری به عهد خود وفا کرد
 
کد مطلب 1313634

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