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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۵۰

رهی:

مردم باید نقش محوری در مراسم سالگرد ارتحال امام داشته باشند

مردم باید نقش محوری در مراسم سالگرد ارتحال امام داشته باشند

سمنان - خبرگزاری مهر: استاندار سمنان گفت: مردم نقش اصلی و محوری را در اعزام و برگزاری مراسم بزرگداشت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) را بر عهده دارند.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، عباس رهی شامگاه دوشنبه در نشست گرامیداشت سوم خرداد و مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) استان سمنان بر مردمی بودن اعزام قشرهای مختلف به مراسم تاکید کرد.

وی ادامه داد: دستگاههای اجرایی و مدیران باید بیشترین اهتمام را در مسائلی نظیر ایمنی، رفاه و ... برای افراد اعزامی داشته باشند.

رهی با اشاره به فراهم کردن بهترین شرایط برای افراد اعزامی به مرقد بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران، افزود: قشرهای مختلفی که برای حضور در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) اعزام می شوند از فرهیخته ترین و بهترین افراد جامعه هستند.

وی با اشاره به اهمیت انتقال پیام ها و دیدگاه های ماندگار و ارزشمند حضرت امام خمینی (ره) برای نسل جوان و نوجوان ایران اسلامی گفت: مسئولان به تنوع در اجرای برنامه های بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمینی (ره) توجه داشته باشند.

به گفته وی، مسئولان باید در انتخاب سخنرانان و مداحان مراسم های بزرگداشت ارتحال امام خمینی(ره) دقت بیشتری کنند.

وی تصریح کرد: انتقال پیام و دیدگاه های ارزشمند ایشان به نسل های جوان جامعه و ملت های آزادی خواه دنیا بصورت هنرمندانه و تاثیر گذار باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

استاندار سمنان با اشاره به سوم خرداد سالروز آزادی خرمشهر، افزود: سوم خرداد روز ایجاد امید در بین رزمندگان هشت سال دفاع مقدس بود.

رهی با بیان اینکه یک برنامه شاخص و ویژه در هر شهرستان برای گرامیداشت سوم خرداد برنامه ریزی شود، ادامه داد: آزادسازی خرمشهر نماد پیروزی ملت ایران محسوب می شود.

استاندار سمنان با اشاره به تقارن سالروز آزادسازی خرمشهر و روز ولادت حضرت زهرا (س) ، بر برگزاری آیین های ویژه روز زن تاکید کرد.

به گفته وی، باید کاری کرد بانوان در جامعه بیشتر احساس هویت کنند.

کد مطلب 1313635

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