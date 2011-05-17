انتخابی: افت فروش داشتیم/ بازار در دست ناشران کتابهای کنکور

حشمت الله انتخابی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان، با اشاره به اینکه این انتشارات بیشتر کتب فرهنگی را منتشر می‌کند یادآور شد: عمدتا ناشران فرهنگی از وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردار نیستند و ناشرن فرهنگی نیز به دنبال کار اقتصادی نبوده و در حال حاضر بازار در دست کسانی است که کتب درسی و کنکور را منتشر می‌کنند.

مدیرعامل انتشارات نقش مانا ادامه داد: به طور قطع فروش کتب در نمایشگاه کتاب تهران به دلیل انتخاب فصل برگزاری نمایشگاه، حضور فعال موسسات دولتی و کشوری بودن این نمایشگاه به مراتب بهتر از نمایشگاه کتاب اصفهان است.

وی ادامه داد: در صورتی که نمایشگاه کتاب اصفهان نیز در فصل بهتری برگزار شود قطعا با استقبال بیشتری از سوی مردم روبرو خواهد شد اما در حال حاضر چون این نمایشگاه در اسفند ماه برگزار می‌شود با استقبال چندانی در سطح استان مواجه نمی‌شود.

وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: البته از سوی دیگر در نمایشگاه کتاب تهران به سبب اینکه در سطح کشوری برگزار می‌شود سبب می‌شود تا بسیاری از موسسات دولتی نیز حاضر و عمدتا خرید سال خود را از آنجا می‌کنند که این موضوع باعث رونق بیشتر این نمایشگاه خواهد شد.

انتخابی در ادامه سخنان خود در خصوص میزان فروش و استقبال در نمایشگاه امسال در مقایسه با سال گذشته اظهار داشت: هر چند که میزان فروش کتب در سال جاری در مقایسه با اصفهان به مراتب بهتر است اما میزان فروش در مقایسه با سال گذشته پایین تر بوده است.

انتخابی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اینکه انتشارات نقش مانا در این دوره از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حاضر بود گفت: البته در این دوره به سبب برخی از مشکلات شخصی نماینده تعاونی ناشران اصفهان ، نماینده ما در نمایشگاه بود.