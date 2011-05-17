به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابت ها با هدف آگاهی رسانی، آموزش و ترویج فرهنگ امنیت فضای تبادل اطلاعات از سوی آپا دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود که طی آن امکان ارائه و تبادل دانش تخصصی مرتبط با روشهای نوین نفوذ و دفاع در فضای مجازی فراهم شده است.

این رقابتها در روزهای 7 و 8 تیرماه سال جاری در دانشگاه صنعتی شریف با حمایت مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات ایران، در سه محور " هک و نفوذ"، " طراحی پوسترها و کاریکاتورهای ترویجی" و " روشهای کاربردی نوین و خلاقانه در نفوذ و دفاع" برگزار می شود.



در بخش هک و نفوذ، تیمهای شرکت کننده در حوزه های مختلف نفوذگری در وب، شکست الگوریتم ها و پروتکل های رمزنگاری و چالش های مرتبط با شواهد جرائم رایانه ای با یکدیگر به رقابت می پردازند.



شرکت کنندگان در بخش مسابقه طراحی پوسترها و کاریکاتورهای ترویجی، پوستر و کاریکاتورهای طراحی شده باید از خلاقیت، جذابیت و تاثیرگذاری قابل توجهی برخوردار بوده و حاوی پیامی درباره یک یا چند موضوع مهم در حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات در سطحی عمومی باشند.



در بخش مسابقه معرفی روشهای کاربردی نوین و خلاقانه در نفوذ و دفاع، اقدام به ارائه آخرین روشهای کاربردی در نفوذ و دفاع در فضای مجازی و تبادل دانش در زمینه های روشهای نفوذ نوین به سرویسها، پروتکل ها و برنامه های کاربردی، روشهای نوین در کشف یا کنترل بات نت ها، تحلیل های امنیتی مبتنی بر مطالعات میدانی و معرفی آسیب پذیری ها، اکسپلویت ها، ابزارها و سیستم عامل های موبایل و شبکه ها و ابزارهای بی سیم می شود.