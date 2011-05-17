اختصاص اعتبار تعمیرخوابگاه به 50دانشگاه/ هزینه تعمیرات در 2سال

کیوان مرادیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: کمک به تجهیز خوابگاههای دانشجویی جزو وظایف صندوق رفاه دانشجویان نیست اما هیئت امنای صندوق رفاه دانشجویان این اجازه را به رئیس صندوق داده که با ضوابط خاصی برای تجهیز خوابگاهها کمک کند.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان اعتبار اختصاص یافته به تعمیر و تجهیز خوابگاههای دانشجویی در سال 88 را 22 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این اعتبار در سال 89 که آخرین پرداختیاش اخیراً صورت گرفته است به 80 میلیارد ریال رسید یعنی نزدیک 4 برابر افزایش پیدا کرد.
مرادیان تعداد دانشگاههایی که از اعتبار تعمیر و تجهیز خوابگاهها بهرهمند میشوند را 50 دانشگاه دولتی اعلام کرد و گفت: این 50 دانشگاه بر اساس اولویتهایی انتخاب شدند که در بازدید از خوابگاههای دانشجویی تعیین شده است. بقیه دانشگاهها نیز چون درآمد اختصاصیشان خوب است خودشان میتوانند به تعمیر و تجهیز خوابگاههایشان رسیدگی کنند.
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