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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۰۳

آثار جدید و سردیس زنده‌یاد ایرج افشار رونمایی می‌شود

آثار جدید و سردیس زنده‌یاد ایرج افشار رونمایی می‌شود

همایش بزرگداشت زنده‌یاد ایرج افشار با رونمایی از سه اثر جدید وی با نام‌های "کتابشناسی فردوسی و شاهنامه"، "کاغذ در زندگی و فرهنگ ایرانی" و "سفرنامه عهد حسام" 9 خرداد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش بزرگداشت ایرج افشار توسط مرکز پژوهشی میراث مکتوب و با همکاری دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار خواهد شد و بیش از 20 نفر از اساتید، پژوهشگران و دوستان این ایران‌شناس و نسخه‌شناس فقید درباره جنبه‌های مختلف علمی، پژوهشی و ویژگی‌های شخصیتی و اخلاقی وی سخنرانی خواهند کرد.

در این همایش که 9 خرداد امسال در تالار فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار می‌شود، از سردیس استاد افشار که توسط جمشید ماهرنیا (مجسمه‌ساز) ساخته شده نیز رونمایی می‌شود.
 
ماهرنیا پیش از این سردیس علامه قزوینی را ساخته بود که در جریان نشست رونمایی از کتاب "دستورالجمهور" توسط زنده‌یاد افشار از آن رونمایی شد.
 
علاوه بر رونمایی از آثار و سردیس استاد افشار، شماره جدید دوماهنامه گزارش میراث که به مجموعه مقالات ویژه یادبود وی اختصاص دارد نیز در اختیار علاقه‌مندان به این نسخه‌شناس و ایران‌شناس برجسته قرار خواهد گرفت.
کد مطلب 1313650

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