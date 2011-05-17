آسیب پذیری اعتیاد در همدان به مرز هشدار رسید

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، روزی نیست که رسانه های دیداری و شنیداری و مکتوب و حتی رسانه های مجازی درباره موادمخدر و معضلات آن خبر، گزارش، گفتگو، نقد و تحلیلی منتشر نکنند اما با این همه، موادمخدر همچنان از اصلی ترین معضلات اجتماعی ایران و جهان باقی مانده است .

بر همگان روشن است که افزایش سرسام آور مصرف مواد مخدر در جهان و قاچاق روزافزون این مواد پیامدهای وحشتناکی دارد که مستقیما با نسل جوان مواجه و سلامت آنها را تهدید می‌کند به طوری که اعتیاد به مسئله بزرگ بهداشتی و بلایی اجتماعی و دارای جنبه‌های متعدد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، روانی، اخلاقی و حقوقی تبدیل شده است .

در حال حاضر گرایش به مواد مخدر در میان نوجوانان و جوانان یکی از واقعیات تلخی که جامعه را مورد تهدید جدی قرار داده و همچنان تنها به هشدار جامعه شناسان و مسئولان درباره آن بسنده شده است، معضلی که به صورت یک آسیب اجتماعی خود را نمایان ساخته، اما هنوز راه درمان آن یافت نشده است .

وضعیت همدان در حوزه اعتیاد نگران‌کننده‌ است

اما آنچه در این بین باید به آن توجهی خاص داشت اینکه علیرغم اظهار نظر برخی مسئولان استان همدان مبنی بر نگران کننده نبودن وضعیت اعتیاد در استان همدان، این موضوع مورد تایید مقامات کشوری نیست به طوری که قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور که در هفته جاری به همدان سفر کرده بود، وضعیت همدان را در حوزه اعتیاد نگران‌کننده‌ دانست و گفت: استان همدان در حوزه آسیب‌پذیری اعتیاد وضعیت نگران‌کننده‌ای دارد .

طبق اظهارنظر طه طاهری با توجه به توسعه‌یافتگی همه‌جانبه استان همدان، این استان در حوزه آسیب‌پذیری اعتیاد وضعیت نگران‌کننده‌ای دارد که این حقیقت را باید پذیرفت و با توجه به آن طرح و برنامه ارائه داد .

ورود مواد مخدر به همدان عمق یافته است

طه طاهری اعلام کرد: بر اساس دلایل فاحشی، معضل اعتیاد و ورود مواد مخدر به همدان هم عمق یافته و هم گسترده شده است .

طاهری برآورد نشدن عدد اعتیاد استان همدان به صورت مشخص و عینی را در این زمینه دخیل دانست و اضافه کرد:‌ نخستین کار سپاه پاسداران در کمیته مبارزه با مواد مخدر، برآورد کردن عدد اعتیاد بوده است که این مهم و برنامه‌های ابلاغی برای همه استان‌ها یک تکلیف است و باید مشخص و مستند باشد .

وی گفت: مسئله مواد مخدر از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در 11 بند و نیز از تأکیدات متوازن است که با این وصف تنها نمی‌توان از دولت توقع ریشه‌کنی و مهار آن را داشت چرا که این مهم وظیفه همه دستگاه‌هاست که باید به صورت هماهنگ و دسته‌جمعی در آن ورود پیدا کنند .

باید دسترسی به مواد مخدر در جامعه کم شود

وی با بیان اینکه باید دسترسی به مواد مخدر در جامعه کم شود، گفت: واقعیت این است که توزیع مواد مخدر در استان همدان، بسیار نگران‌کننده است .

قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: نقشه راه مقابله با اعتیاد در برنامه پنجم باید تدوین و عدد اعتیاد در استان همدان نیز برآورد شود .

اردوگاه اجباری درمان اعتیاد در استان های کشور راه اندازی می شود

وی از راه اندازی اردوگاه اجباری درمان و حرفه آموزی در هر استان خبر داد و گفت: بزودی اردوگاه اجباری درمان و حرفه آموزی (مراکز درمان اعتیاد اجباری) در هر استان راه اندازی می شود .

طاهری گفت: در این مراکز به مدت شش ماه مهارت های شغلی و زندگی به معتادان آموزش داده می شود و آنها را برای ترک اعتیاد و ورود مؤثر به جامعه آماده می کند .

وی افزود: این دوره شش ماهه شامل دو دوره سه ماه ترک اعتیاد و حرفه آموزی است .

قائم مقام شورای مبارزه با مواد مخدر کشور با تأکید بر تعریف و تدوین برنامه مشخص و جامع در حوزه مبارزه با مواد مخدر در هر استان افزود: خروجی این برنامه ها باید به سمت کاهش آسیب پیشگیری از گسترش اعتیاد در جامعه و عدم بروز آن منجر شود .

حال با توجه به اظهار نظرهای قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در خصوص وضعیت بحرانی استان همدان در زمینه توزیع مواد مخدر، پرواضح است که سهولت دسترسی به مواد موجب شده تا بیشترین خسارت به جامعه وارد شود.

اکنون وقت آن رسیده که به دنبال یک برنامه مداوم و مستمر، ضربتی و فراگیر با قوانین سختگیرانه برای مهار اعتیاد و حذف کامل سهولت دسترسی به مواد در داخل استان همدان بود .

از زاویه ای دیگر آنچه که اغلب کارشناسان آسیب های اجتماعی را نگران کرده، افزایش کم سابقه مصرف موادمخدر در میان دانشجویان و افراد تحصیلکرده است .

شماری از مصرف کنندگان مواد مخدر را تحصیلکرده ها تشکیل می دهند

بر اساس آمار اعلام شده در استان همدان بخش قابل توجهی از مصرف کنندگان مواد مخدر در این استان را افراد تحصیلکرده تشکیل می دهند که این امر نگرانی ناشی از عمقی شدن اعتیاد در این منطقه را دو چندان می کند .

افزایش مصرف دسته جمعی انواع دخانیات و از جمله قلیان در میان جوانان، نگرانیهای زیادی به وجود آورده است چراکه برخی جوانان به بهانه تفریح روبه دخانیات می آورند .

پرواضح است که نیاز به تفنن و تفریح دلیلی موجه برای گرایش به دخانیات نیست اما تامین این نیازهای مشروع می تواند کمکی بزرگ به جوانان باشد .

35 درصد قتل ها در همدان توسط معتادان صورت می گیرد

فرمانده انتظامی استان همدان همدان نیز در خصوص وضعیت اعتیاد در استان همدان گفت: بر اساس آمارهای موجود 65 درصد سرقت ها و 35 درصد قتل ها در استان همدان توسط معتادان صورت می گیرد و همچنین رد پای این معضل در پدیده طلاق نیز ملموس است .

مهدی معصوم بیگی اظهار داشت: رویکرد پیشگیرانه، آگاه سازی و توانمند سازی جامعه با نگاه به قشر جوان و نوجوان فعال در جامعه باید مورد توجه قرار گیرد .

معصوم بیگی با بیان اینکه مواد مخدر از بزرگترین تهدیدهای جهان به شمار می رود و در آینده نزدیک از موضوع بمب اتمی و هسته ای نیز سبقت می گیرد، گفت: مواد مخدر از پازل های جنگ نرم دشمن است که بخش اعظمی از جامعه را به صورت مستقیم و غیر مستقیم به خود درگیر کرده است .

مصرف مواد مخدر به مرحله تهدید رسیده است

فرمانده انتظامی استان همدان با هشدار مبنی بر اینکه مصرف مواد مخدر از مرحله آسیب های اجتماعی گذر کرده و هم اکنون به مرحله تهدید رسیده است، افزود: باید از تمام ظرفیت های بالفعل و بالقوه و ظرفیت های حاکمیتی برای مقابله با این تهدید خانمانسوز استفاده شود .

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر همدان نیز از کشف افزون بر 4.5 تن انواع مواد مخدر در سال گذشته در استان همدان خبر داد .

محمد اشتری افزود: میزان کشف مواد مخدر درسال 89 نسبت به سال ماقبل 53 درصد افزایش داشته است .

وی از دستگیری شش هزار و 562 تهیه و توزیع کننده انواع مواد مخدر در این مدت در همدان خبر داد و اظهار داشت: تعداد دستگیرشدگان نسبت به مدت مشابه در سال 88، بیش از 30 درصد افزایش داشته است .

214 طرح پاکسازی نقاط آلوده در همدان اجرا شده است

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر همدان همچنین از افزایش 68 درصدی انهدام باند تهیه و توزیع مواد مخدر در سال 89 خبر داد و گفت: 214 طرح پاکسازی نقاط آلوده و 111 طرح ارتقا امنیت اجتماعی و 115 طرح کنترل محورهای سال گذشته اجرا شده است .

اشتری در خصوص میزان کشفیات در فروردین سال جاری نیز گفت: کشف انواع مواد مخدر در یکماه نخست سالجاری 321 درصد افزایش داشته است.

وی گفت: تعداد دستگیری و انهدام باندها نیز به ترتیب 56 و 25 درصد نسبت به زمان مشابه سال گذشته افزایش داشته است .

وی انجام عملیات روانی و افزایش احساس امنیت با تکیه بر اجرای طرح های مختلف را از تدابیر انتظامی همدان دانست و گفت: در این ماه 14 طرح ارتقا امنیت اجتماعی، 47 طرح پاکسازی نقاط آلوده و 15 طرح کنترل محورها توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان انجام شده است .

دستگیری توزیع کنندگان مواد مخدر در همدان 63 درصد افزایش دارد

وی گفت: تعداد دستگیری قاچاقچیان در فروردین سالجاری کاهش داشته و این در حالیست که با افزایش 63 درصدی دستگیرشدگان توزیع کنندگان خرد مواد مخدر مواجه هستیم .

وی در خصوص مشاغل دستگیرشدگان اظهار داشت: 259 نفر از دستگیرشدگان دارای شغل آزاد، 49 نفر راننده، 204 نفر کارگر ساده، 60 نفر کشاورز، 10نفر کارمند، سه محصل و 598 بیکار بوده اند .

معاون استاندار همدان نیز با تاکید بر اینکه برای مقابله با اعتیاد باید از تمام ظرفیت ها بهره گرفت، گفت: کانون خانواده نخستین بستر مقابله با معضل اعتیاد است .

عکس تزئینی است

علی اکبر فامیل کریمی اضافه کرد: با توجه به استراتژی و نقشه راهی که برای تقابل با این آسیب اجتماعی طراحی شده، برای رسیدن به اهداف مورد نظر اطلاع رسانی یکی از شاخص ترین راهبرها به شمار می رود .

وی اضافه کرد: همکاری اصحاب رسانه تاثیر بسزایی در تحقق اهداف طراحی شده توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر استان همدان دارد .

سند جامع پیشگیری از اعتیاد همدان تدوین می شود

وی اظهار داشت: سند جامع پیشگیری از اعتیاد مهمترین و اساسی ترین نکته ای که باید به عنوان یک بستر تدوین شود و در کنار آن توجه به قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 217 مسیر کار اعضای این ستاد است .

معاون سیاسی ـ امنیتی استاندار همدان نقش اقشار جامعه به خصوص رسانه و روحانیت را در امر مقابله با اعتیاد و مواد مخدر بی‌بدیل دانست و افزود:‌ مهمترین و اساسی‌ترین نکته‌ای که باید تبیین شود توجه به قانون پیشگیری از اعتیاد است که بسیار مهم است .

40 مرکز ترک اعتیاد در همدان مجوز گرفتند

فرماندار همدان گفت: در حال حاضر 40 مرکز مجاز ترک اعتیاد در همدان مجوز فعالیت دارند .

حسن قهرمانی مطلق با تاکید بر نظارت جدی بر مراکز غیردولتی ترک اعتیاد، اظهار داشت: این 40 مرکز با استفاده از دارودرمانی تحت نظر پزشک، روانشناس، مددکار و پرستار به مراجعان خدمات می دهند .

قهرمانی مطلق با اشاره به استفاده از روش های غیرعلمی در ترک اعتیاد معتادان در برخی مراکز خصوصی ترک اعتیاد، افزود: جوانان غنی ترین سرمایه های جامعه هستند که باید از هدایت به سمت مصوف مواد مخدر در امان باشند.

حال با این تفاسیر پرواضح است که سهولت دسترسی به مواد موجب شده تا بیشترین خسارت به جامعه وارد شود و باید به دنبال یک برنامه مداوم و مستمر، ضربتی و فراگیر با قوانین سختگیرانه برای مهار اعتیاد و حذف کامل سهولت دسترسی به مواد در داخل شهرها بود .

بسنده کردن به برگزاری چند نشست در طول سال و بحث پیرامون وضعیت اعتیاد در استان همدان که هر روز اوضاع آن وخیم تر می شود، چاره راه نیست و باید به طور جدی با این پدیده خانمان سوز به مبارزه پرداخت .