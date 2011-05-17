رئیس صندوق بین المللی پول زندانی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، یک قاضی نیویورکی اعلام کرد که "دومنیک استراوس کان" رئیس صندوق بین المللی پول بدون قید ضمانت تا تاریخ بعدی دادگاه در زندان خواهد ماند.

وکلای او می گویند که استراوس کان اتهاماتی را که درباره تعرض جنسی و اقدام به تجاوز جنسی علیه او مطرح شده‌اند، قاطعانه رد می ‌کند.

وی که یکی از نامزدهای احتمالی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده فرانسه به شمار می ‌رفت، قرار بود روز یکشنبه با آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در برلین دیدار کند و بعد در نشست وزیران دارایی اتحادیه اروپا حاضر شود.

روز گذشته نیز یک نویسنده فرانسوی به نم "تریستان بانون" مدعی شده که در حدود 9 سال قبل استراوس کان به او تجاوز کرده است. این خانم نوه همسر دومش بوده است.