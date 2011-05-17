فرود "هما" بر شانه های لرستان / پروازی که بالاخره انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، در حالیکه هفته گذشته همه خبرنگاران رسانه های گروهی استان لرستان برای پوشش خبری اولین پرواز هواپیمایی هما به فرودگاه خرم آباد دعوت شده بودند اما محاسبه مسئولان اشتباه از آب درآمد و به دلیل آنچه شرایط نامساعد آب و هوایی عنوان شد نخستین پرواز این شرکت صورت نگرفت تا خبرنگاران از این فرودگاه دست خالی برگردند.

این در حالیست که وعده داده شده بود که نخستین پرواز هواپیمایی هما هفته بعد در روز یکشنبه انجام شود که این بار خبرنگاران دعوت نشدند تا در صورت لغو پرواز، خبرنگاران از این برنامه خبری دست خالی بازنگردند!

به هر حال این بار محاسبات مسئولان و متولیان امر درست از آب درآمد و فرودگاه خرم آباد بعد از هفت دهه شاهد اولین پرواز شرکت معتبر هواپیمایی ایران بود و پرواز هواپیمایی هما با نیم ساعت تاخیر بر باند این فرودگاه نشست.

مطابق اظهار نظر معاون برنامه ریزی استانداری لرستان قرار است شرکت هواپیمایی هما هر هفته در فرودگاه خرم آباد یک پرواز داشته باشد.

محمد رضا ملکی راد با اشاره به راه اندازی این پرواز در روزهای یکشنبه هر هفته، عنوان کرد: این در حالیست که در صورت استقبال مردم از این پروازها امکان افزایش تعداد پروازها به دو یا سه پرواز در هفته وجود دارد.

بنابراین گزارش وضعیت پروازهای نامنظم فرودگاه خرم آباد در حال حاضر به چالشی جدی پیش روی این استان تبدیل شده است به طوریکه در آخرین مورد هفته گذشته مسافران همایش ملی "انطباق خدمات بهداشتی درمانی با موازین شرع مقدس اسلام" به دلیل لغو پروازها نتوانستند در این همایش حضور یابند تا ابتکار دانشگاه علوم پزشکی در برگزاری این همایش ابتر باقی بماند.

مطابق اعلام دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان قرار بود در این همایش معاون وزیر بهداشت، درمان و علوم پزشکی، مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاههای کشور و دکتر مرندی وزیر سابق بهداشت و درمان حضور یابند که با توجه به لغو پروازهای فرودگاه خرم آباد مسافرات این افراد نیز لغو شد.

این امر که موجی از انتقادات از سوی مسئولان دانشگاه علوم پزشکی، دانشجویان و اساتید دانشگاههای استان به همراه داشت روایت تکراری لغو پروازهای فرودگاه خرم آباد و نامنظمی پروازهای این فرودگاه است که رفع آن باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

به هر حال هرچند با پیگیریهای صورت گرفته توسط مسئولان استان - که جای تقدیر دارد - شرکت هما به عنوان شرکتی معتبر حاضر به راه اندازی یک پرواز در فرودگاه خرم آباد شده است ولی به نظر می رسد برای رفع مشکل استان لرستان فرودگاه خرم آباد نیازمند تعداد بیشتری پرواز در طول هفته است تا از ظرفیت این فرودگاه در حد قابل قبولی استفاده شود.

به هر روی شتاب بخشیدن به روند توسعه استان لرستان با تکیه بر اصل جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی با وجود وضعیت کنونی زیرساختهای حمل و نقل با چالش جدی مواجه است که این روند را در طول سالهای اخیر به روشنی می توان در این استان مشاهده کرد.